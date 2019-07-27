Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин подписал законы о выборе работником зарплатного банка
Что за виза у Соловьева и где он платит налоги? (Провокатор)
"Глупость Макрона": Разозлённый Трамп решил отыграться на французском ...
"Как наказать Россию за MH17": Российский дипломат ответил украинскому...
Главная / Политика

За возможными фальсификациями будут новые протесты: Шульман посоветовала искоренить "безобразие" с выборами в Москве

27 июля 2019, 03:54  •  80 • Политика
Политолог Екатерина Шульман в интервью Комитету гражданских инициатив высказала мнение, что после выборов в Мосгордуму не исключено проведение новых протестных акций. По её словам, устраивая безобразие сейчас, "мы прокладываем дорогу для большего безобразия осенью". И в случае, если при подсчёте голосов будут фальсификации, возможны и новые вспышки народного недовольства.
Выборы в Мосгордуму могут повлечь за собой не только митинги, которые наметила оппозиция в связи с недопуском ряда своих представителей на выборы 8 сентября. Это может спровоцировать новый виток обострения, но уже осенью. По мнению политолога Екатерины Шульман, уже осенью многие горожане вернутся из отпусков, а значит, протест может только усилиться.
По её словам, сами выборы, учитывая нынешние настроения людей, могут пройти под негласным лозунгом - "проголосовать назло".
А значит, отмечает эксперт, по результатам мы можем получить состав Мосгордумы из коммунистов с "вкраплениями" из ЛДПР и "Справедливой России".
"Результаты так называемого протестного голосования попадают в избиркомы, за которыми последует подсчёт голосов", - заявила Шульман в интервью Комитету гражданских инициатив.
При этом, не исключила она, при подсчёте голосов могут быть произведены фальсификации. Но они всё равно выплывут наружу, убеждена Шульман. Вскрывшиеся же эпизоды с недобросовестным подсчётом могут вызвать новую протестную волну.
"Осень, все в городе, никакой летней паузы нет… А людей много, и они склонны быть в плохом настроении, что способствует политической активности, а не пассивности. Устраивая безобразие сейчас, мы прокладываем дорогу для большего безобразия осенью. Конечно, можно силовыми методами [толпу] разогнать, для сидящих на Тверской, 13, - это политический убыток. Даже сейчас", - отмечает она.
По её словам, даже если технически на выборах всё пройдёт (в смысле "правильного" подсчёта голосов), то народ самого этого эпизода не забудет.
"Это усилит динамику и будет способствовать радикализации протеста", - убеждена Екатерина Шульман.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
26 июля 2019, 08:24
Самолет приземлился в Москве: Моряки с захваченного СБУ танкера вернулись домой
27 июля 2019, 00:39
Израиль расстрелял "Марш возвращения": Пострадало порядка 58 палестинцев, включая женщин и детей - СМИ
27 июля 2019, 00:39
"Таким способом решили вернуться?": В петиции Зеленскому с просьбой пустить поезда в Крым заподозрили подвох
27 июля 2019, 03:54
Россию и Австрию снова стравливают? Для чего был "реанимирован" вброс о "шпионе ГРУ" Зайцеве
26 июля 2019, 21:24
"Все для обнищания народа": Делягин наглядно объяснил, как очередной провал пенсионной реформы открыл ее истинную цель
26 июля 2019, 21:24
А мост и ныне там: Ради строительства переправы в Днепре украинка пообещала даже раздеться
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июля 2019, 00:39
«Хорватский сценарий»: киевские власти решают судьбу Донбасса
27 июля 2019, 03:54
"Люстрировать запросто": Военный эксперт предупредил, что грозит швырнувшем...
27 июля 2019, 00:39
"Сообщение Румынии - абсолютная ложь": Минобороны России опровергло задержа...
27 июля 2019, 00:39
"Таким способом решили вернуться?": В петиции Зеленскому с просьбой пустить...
27 июля 2019, 00:24
«На существующих условиях»: Россия предложила Украине продлить контракт по транзиту г...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить по долгам
26 июля 2019, 11:39
"А что же это вы так быстро?" Журналист задал сбежавшему в Израиль соратнику Порошенко неудобный вопрос
20 июля 2019, 15:54
"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17 опубликовал "Кассад"
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ
21 июля 2019, 20:24
Теперь у России есть своя турбина. Немцы занервничали
26 июля 2019, 05:09
Скандал в Молдове: Украина продавала ИГИЛ* молдавские ракеты
24 июля 2019, 23:54
Порошенко орденом наградил: Как украинская националистка пошла убивать русского, но положила "двух своих"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.