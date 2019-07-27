За возможными фальсификациями будут новые протесты: Шульман посоветовала искоренить "безобразие" с выборами в Москве

Выборы в Мосгордуму могут повлечь за собой не только митинги, которые наметила оппозиция в связи с недопуском ряда своих представителей на выборы 8 сентября. Это может спровоцировать новый виток обострения, но уже осенью. По мнению политолога Екатерины Шульман, уже осенью многие горожане вернутся из отпусков, а значит, протест может только усилиться.

По её словам, сами выборы, учитывая нынешние настроения людей, могут пройти под негласным лозунгом - "проголосовать назло".

А значит, отмечает эксперт, по результатам мы можем получить состав Мосгордумы из коммунистов с "вкраплениями" из ЛДПР и "Справедливой России".

"Результаты так называемого протестного голосования попадают в избиркомы, за которыми последует подсчёт голосов", - заявила Шульман в интервью Комитету гражданских инициатив.

При этом, не исключила она, при подсчёте голосов могут быть произведены фальсификации. Но они всё равно выплывут наружу, убеждена Шульман. Вскрывшиеся же эпизоды с недобросовестным подсчётом могут вызвать новую протестную волну.

"Осень, все в городе, никакой летней паузы нет… А людей много, и они склонны быть в плохом настроении, что способствует политической активности, а не пассивности. Устраивая безобразие сейчас, мы прокладываем дорогу для большего безобразия осенью. Конечно, можно силовыми методами [толпу] разогнать, для сидящих на Тверской, 13, - это политический убыток. Даже сейчас", - отмечает она.

По её словам, даже если технически на выборах всё пройдёт (в смысле "правильного" подсчёта голосов), то народ самого этого эпизода не забудет.

"Это усилит динамику и будет способствовать радикализации протеста", - убеждена Екатерина Шульман.