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За возможными фальсификациями будут новые протесты: Шульман посоветовала искоренить "безобразие" с выборами в Москве
27 июля 2019, 03:54 • 80 • Политика
Политолог Екатерина Шульман в интервью Комитету гражданских инициатив высказала мнение, что после выборов в Мосгордуму не исключено проведение новых протестных акций. По её словам, устраивая безобразие сейчас, "мы прокладываем дорогу для большего безобразия осенью". И в случае, если при подсчёте голосов будут фальсификации, возможны и новые вспышки народного недовольства.
Выборы в Мосгордуму могут повлечь за собой не только митинги, которые наметила оппозиция в связи с недопуском ряда своих представителей на выборы 8 сентября. Это может спровоцировать новый виток обострения, но уже осенью. По мнению политолога Екатерины Шульман, уже осенью многие горожане вернутся из отпусков, а значит, протест может только усилиться.
По её словам, сами выборы, учитывая нынешние настроения людей, могут пройти под негласным лозунгом - "проголосовать назло".
А значит, отмечает эксперт, по результатам мы можем получить состав Мосгордумы из коммунистов с "вкраплениями" из ЛДПР и "Справедливой России".
"Результаты так называемого протестного голосования попадают в избиркомы, за которыми последует подсчёт голосов", - заявила Шульман в интервью Комитету гражданских инициатив.
При этом, не исключила она, при подсчёте голосов могут быть произведены фальсификации. Но они всё равно выплывут наружу, убеждена Шульман. Вскрывшиеся же эпизоды с недобросовестным подсчётом могут вызвать новую протестную волну.
"Осень, все в городе, никакой летней паузы нет… А людей много, и они склонны быть в плохом настроении, что способствует политической активности, а не пассивности. Устраивая безобразие сейчас, мы прокладываем дорогу для большего безобразия осенью. Конечно, можно силовыми методами [толпу] разогнать, для сидящих на Тверской, 13, - это политический убыток. Даже сейчас", - отмечает она.
По её словам, даже если технически на выборах всё пройдёт (в смысле "правильного" подсчёта голосов), то народ самого этого эпизода не забудет.
"Это усилит динамику и будет способствовать радикализации протеста", - убеждена Екатерина Шульман.
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