За вовлечение детей в незаконные митинги могут оштрафовать на полмиллиона рублей

Некоторые политики - провокаторы повадились заманивать школьников на несогласованные уличные акции. Обманом они выводят несовершеннолетних на улицы, а те потом огребают от омоновцев и попадают в полицейские участки. На борьбу с политическими Карбасами-Барабасами пустились депутаты Госдумы. Они внесли законопроект, по которому организаторов несанкционированных уличных акций будут наказывать рублем:

- Рядовых граждан - от 30 до 50 тысяч (или 100 часов обязательных работ, или 15 суток ареста).

- Должностных лиц - от 50 до 100 тысяч;

- Юридических лиц - от 250 до 500 тысяч.

- Это законопроект о, извините, "политических педофилах", которые в своих корыстных целях вовлекают наших детей в несанкционированные акции, как расходный материал, - поделился с "КП" депутат Госдумы Евгений Ревенко. - Эти люди откровенно врут детям о том, что их митинги законны. Но право на протест не должно нарушать права других людей. Самый свежий пример - 5 мая организаторам акций были предложены альтернативные варианты для митингов. Однако им нужна была провокация, которая и случилась. В МВД фиксируют рост участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях. В прошлом году было задержано 475 подростков, а только за 5 мая этого года - 223 человека. В закрытых чатах они обсуждают: было бы хорошо получить жертву среди детей. Им нужен майдан, а мы его допускать не будем. Те, кто организует несанкционированные акции, должны брать на себя ответственность. Если зачинщики видят, что на их митинг пришли дети, они должны сделать все, чтобы их там не было.