"За Волгой для нас земли нет". Маршал Чуйков • 89 • Аналитика © РИА Новости / Георгий Зельма Чуйков Василий Иванович (1900 ‒1982): маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Во время войны – командующий 62-й армией, особо отличившейся в Сталинградской битве. Главнокомандующий Группой советских войск в Германии (1949‒1953), заместитель Министра обороны СССР (1960‒1964). © РИА Новости / Павел Балабанов Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза Поначалу Гитлер считал Сталинградское направление вспомогательным, главной же целью был определен захват Кавказа. А город на Волге надо было взять, дабы Красная армия не смогла ударить в тыл наступающим войскам вермахта. Однако ввиду упорного сопротивления советских войск Сталинград очень скоро превратился в главное сражение. Командующий 62-й армией генерал Василий Иванович Чуйков, прикрывавший подступы к Сталинграду, получил в сентябре 1942 года приказ Ставки отстоять город любой ценой, несмотря на то, что группировка фашистов поначалу превосходила наши силы и в живой силе, и в технике. Героическая оборона Сталинграда продолжалась полгода. И все в Красной армии прекрасно понимали: "За Волгой для нас земли нет". Это сказал знаменитый снайпер армии Чуйкова Василий Григорьевич Зайцев. И эти слова, как клятву, за ним могли повторить и Чуйков, и другие защитники волжской твердыни. Это хорошо понимали и в Москве, поэтому И.В. Сталин подписал приказ № 227, который все знают под лаконичным названием – "Ни шагу назад!" © РИА Новости / Георгий Зельма Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев во время боев за Сталинград Конечно, даже если бы Сталинград пал, это ничего не изменило бы. Линия фронта проходила бы по Уралу, по Западной Сибири… Мы бы все равно сражались до конца – до победы. На мой взгляд, главная ошибка фашистов (да и многих других – Наполеона, Карла XII, поляков...) заключалась в том, что они так и не поняли этого. Вот генерал К. Цейтлер позднее писал: "Если бы немецкая армия смогла форсировать Волгу в районе Сталинграда и таким образом перерезать основную русскую коммуникационную линию… и если бы кавказская нефть пошла на удовлетворение военных потребностей Германии, то… наши надежды на благоприятный исход войны намного возросли бы". Чувствуете, какой полет фантазии? Вроде бы генерал, а рассуждает как младенец. Он убежден, что война – это нечто вроде шахматной партии по переписке. Казалось бы, битва за Москву уже доказала, что это не так. В Сталинграде советские бойцы защищали каждую улицу, каждый дом, тонкую полоску волжского берега. Они стояли насмерть. И их командир Чуйков находился с ними, в самом пекле. © РИА Новости / Георгий Зельма Бойцы ведут бой из окопа. Сталинград, 1942 Маршал К.К. Рокоссовский в книге "Солдатский долг" напишет: "Чуйков… был грубоват, но на войне, тем более в условиях, в каких ему приходилось находиться, пожалуй, трудно быть другим. Только такой как он мог выстоять и удержать в руках эту кромку земли. Мужество и самоотверженность командарма были живым примером для подчиненных, и это во многом способствовало той стойкости, которую проявил весь личный состав армии, сражавшийся в городе за город". New York Herald Tribune писала осенью 1942 года, когда исход битвы за Сталинград еще не был до конца ясен, для американцев: "Такие бои не поддаются стратегическому расчету: они ведутся со жгучей ненавистью, со страстью, которой не знал Лондон даже в самые тяжелые дни германских воздушных налетов. Но именно такими боями выигрывают войну"… Сержант Яков Павлов вместе с тремя бойцами защищал в центре Сталинграда полуразрушенный четырехэтажный дом 58 дней. Руины стали неприступной крепостью, хотя немцы постоянно атаковали их большими силами, обстреливали артиллерией, сбрасывали бомбы. В воспоминаниях Чуйков написал: "Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа". © РИА Новости / Георгий Зельма Герой Советского Союза сержант Яков Павлов на фоне разрушенного дома А финальным аккордом великой битвы на Волге стало окружение большой группировки вермахта по главе с фельдмаршалом Паулюсом. Тот предлагал Гитлеру отступить, пока кольцо не замкнулось. Но фюрер в ответ наорал на Паулюса: "Никогда! Я никогда не оставлю Волгу!" Чем вся эта истерика закончилась, все прекрасно знают… В послании Сталину президент США Ф. Рузвельт назовет Сталинградскую битву эпической борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы. Британский премьер У. Черчилль на конференции в Тегеране передаст советской делегации "Меч Сталинграда", на лезвии которого выгравирована надпись: "Дар короля Георга VI стойким защитникам Сталинграда в знак уважения от британского народа". И главное: Сталинградская битва стала переломным моментом, повлиявшим на весь дальнейший ход Второй мировой войны. Всем стало понятно: русские непобедимы. © РИА Новости / Георгий Зельма Сталинград. Сентябрь 1942 г. "Стоять насмерть". На подступах к городу Василий Иванович Чуйков в воспоминаниях напишет пророческие слова: "Кто думает о прошлом, тот имеет в виду и будущее. Кто думает о будущем, тот не имеет права забывать прошлое. Прошедший сквозь огонь многих сражений, я знаю тяжесть войны и не хочу, чтобы эта участь снова выпала на долю народов". Маршал завещал похоронить себя на Мамаевом кургане у подножья монумента "Родина-мать", рядом с воинами своей 62-й армии, павшими в великой Сталинградской битве. Автор Владимир Бычков, радио Sputnik Радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России. Будьте с нами в Telegram и Яндекс.Дзен. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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