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"За Волгой для нас земли нет". Маршал Чуйков
24 марта 2020, 07:35 • 89 • Аналитика
Чуйков Василий Иванович (1900 ‒1982): маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Во время войны – командующий 62-й армией, особо отличившейся в Сталинградской битве. Главнокомандующий Группой советских войск в Германии (1949‒1953), заместитель Министра обороны СССР (1960‒1964).
Поначалу Гитлер считал Сталинградское направление вспомогательным, главной же целью был определен захват Кавказа. А город на Волге надо было взять, дабы Красная армия не смогла ударить в тыл наступающим войскам вермахта. Однако ввиду упорного сопротивления советских войск Сталинград очень скоро превратился в главное сражение.
Командующий 62-й армией генерал Василий Иванович Чуйков, прикрывавший подступы к Сталинграду, получил в сентябре 1942 года приказ Ставки отстоять город любой ценой, несмотря на то, что группировка фашистов поначалу превосходила наши силы и в живой силе, и в технике.
Героическая оборона Сталинграда продолжалась полгода. И все в Красной армии прекрасно понимали: "За Волгой для нас земли нет". Это сказал знаменитый снайпер армии Чуйкова Василий Григорьевич Зайцев. И эти слова, как клятву, за ним могли повторить и Чуйков, и другие защитники волжской твердыни. Это хорошо понимали и в Москве, поэтому И.В. Сталин подписал приказ № 227, который все знают под лаконичным названием – "Ни шагу назад!"
Конечно, даже если бы Сталинград пал, это ничего не изменило бы. Линия фронта проходила бы по Уралу, по Западной Сибири… Мы бы все равно сражались до конца – до победы. На мой взгляд, главная ошибка фашистов (да и многих других – Наполеона, Карла XII, поляков...) заключалась в том, что они так и не поняли этого. Вот генерал К. Цейтлер позднее писал: "Если бы немецкая армия смогла форсировать Волгу в районе Сталинграда и таким образом перерезать основную русскую коммуникационную линию… и если бы кавказская нефть пошла на удовлетворение военных потребностей Германии, то… наши надежды на благоприятный исход войны намного возросли бы".
Чувствуете, какой полет фантазии? Вроде бы генерал, а рассуждает как младенец. Он убежден, что война – это нечто вроде шахматной партии по переписке. Казалось бы, битва за Москву уже доказала, что это не так.
В Сталинграде советские бойцы защищали каждую улицу, каждый дом, тонкую полоску волжского берега. Они стояли насмерть. И их командир Чуйков находился с ними, в самом пекле.
Маршал К.К. Рокоссовский в книге "Солдатский долг" напишет: "Чуйков… был грубоват, но на войне, тем более в условиях, в каких ему приходилось находиться, пожалуй, трудно быть другим. Только такой как он мог выстоять и удержать в руках эту кромку земли. Мужество и самоотверженность командарма были живым примером для подчиненных, и это во многом способствовало той стойкости, которую проявил весь личный состав армии, сражавшийся в городе за город".
New York Herald Tribune писала осенью 1942 года, когда исход битвы за Сталинград еще не был до конца ясен, для американцев: "Такие бои не поддаются стратегическому расчету: они ведутся со жгучей ненавистью, со страстью, которой не знал Лондон даже в самые тяжелые дни германских воздушных налетов. Но именно такими боями выигрывают войну"…
Сержант Яков Павлов вместе с тремя бойцами защищал в центре Сталинграда полуразрушенный четырехэтажный дом 58 дней. Руины стали неприступной крепостью, хотя немцы постоянно атаковали их большими силами, обстреливали артиллерией, сбрасывали бомбы. В воспоминаниях Чуйков написал: "Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа".
А финальным аккордом великой битвы на Волге стало окружение большой группировки вермахта по главе с фельдмаршалом Паулюсом. Тот предлагал Гитлеру отступить, пока кольцо не замкнулось. Но фюрер в ответ наорал на Паулюса: "Никогда! Я никогда не оставлю Волгу!" Чем вся эта истерика закончилась, все прекрасно знают…
В послании Сталину президент США Ф. Рузвельт назовет Сталинградскую битву эпической борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы. Британский премьер У. Черчилль на конференции в Тегеране передаст советской делегации "Меч Сталинграда", на лезвии которого выгравирована надпись: "Дар короля Георга VI стойким защитникам Сталинграда в знак уважения от британского народа".
И главное: Сталинградская битва стала переломным моментом, повлиявшим на весь дальнейший ход Второй мировой войны. Всем стало понятно: русские непобедимы.
Василий Иванович Чуйков в воспоминаниях напишет пророческие слова: "Кто думает о прошлом, тот имеет в виду и будущее. Кто думает о будущем, тот не имеет права забывать прошлое. Прошедший сквозь огонь многих сражений, я знаю тяжесть войны и не хочу, чтобы эта участь снова выпала на долю народов".
Маршал завещал похоронить себя на Мамаевом кургане у подножья монумента "Родина-мать", рядом с воинами своей 62-й армии, павшими в великой Сталинградской битве.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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