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За вакцину от китайского коронавируса - $30 млн: Российский бизнесмен по-своему стимулировал учёных

30 января 2020, 16:54  •  62 • В мире
В Давосе создан международный фонд по борьбе с китайским коронавирусом. Возглавил его российский бизнесмен Юрий Мышинский, пишут СМИ. Он решил по-своему стимулировать учёных на создание вакцины от смертоносного вируса - премировать первооткрывателей. За вакцину и для финансирования лабораторий по всему миру премия составит $30 млн.
Напомним, смертоносный коронавирус бушует в Китае вот уже месяц. Его жертвами стали уже больше ста человек, а количество заболевших китайцев исчисляется тысячами. Россия приняла жёсткие меры безопасности, чтобы не допустить распространения вируса на своей территории.
Наши учёные уже работают над вакциной от нового типа коронавируса, вызвавшего в КНР вспышку вирусной пневмонии, разросшейся до масштабов эпидемии.
Тем временем российский бизнесмен Юрий Мышинский возглавил новый международный фонд, созданный в швейцарском Давосе для борьбы с коронавирусом. Как пишет versia.ru, организация займётся финансированием разработки и распространением вакцины против китайского коронавируса.
Мышинский по-своему решил стимулировать учёных на создание вакцины от смертоносного вируса - премировать тех, кто первым разработает необходимый препарат, который можно было бы запустить в массовое производство. Кроме того, учредители фонда намерены поддерживать и дальнейшие исследования в этой области.
За вакцину и для финансирования лабораторий по всему миру премия, как ожидается, составит $30 млн. Первый взнос уже сделан.

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