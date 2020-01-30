За вакцину от китайского коронавируса - $30 млн: Российский бизнесмен по-своему стимулировал учёных

Напомним, смертоносный коронавирус бушует в Китае вот уже месяц. Его жертвами стали уже больше ста человек, а количество заболевших китайцев исчисляется тысячами. Россия приняла жёсткие меры безопасности, чтобы не допустить распространения вируса на своей территории.

Наши учёные уже работают над вакциной от нового типа коронавируса, вызвавшего в КНР вспышку вирусной пневмонии, разросшейся до масштабов эпидемии.

Тем временем российский бизнесмен Юрий Мышинский возглавил новый международный фонд, созданный в швейцарском Давосе для борьбы с коронавирусом. Как пишет versia.ru, организация займётся финансированием разработки и распространением вакцины против китайского коронавируса.

Мышинский по-своему решил стимулировать учёных на создание вакцины от смертоносного вируса - премировать тех, кто первым разработает необходимый препарат, который можно было бы запустить в массовое производство. Кроме того, учредители фонда намерены поддерживать и дальнейшие исследования в этой области.

За вакцину и для финансирования лабораторий по всему миру премия, как ожидается, составит $30 млн. Первый взнос уже сделан.