За утечку попросят 18 млн рублей: В Госдуме развязали борьбу за персональные данные

Депутаты Государственной Думы поддержали инициативу о введении денежных штрафов за утечку персональных данных граждан России на территории страны. Об этом пишет "Парламентская газета".

Пакет поправок был одобрен в первом чтении 10 сентября. Согласно законопроекту, за неисполнение обязанностей по хранению данных физлицу грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей (при повторном нарушении - до 100 тысяч), должностному лицу - до 500 тысяч (до одного миллиона), юрлицу - до шести миллионов (до 18 миллионов).

Как пояснил один из авторов инициативы - депутат Даниил Бессарабов - информация о гражданах должна находиться под особой охраной. Однако практика показывает, что имеющиеся меры реагирования неэффективны.

Так, за некоторые виды нарушений ответственность вообще не предусмотрена, а за другие - недостаточна. Во втором чтении планируется уточнить размеры штрафов.