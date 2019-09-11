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За утечку попросят 18 млн рублей: В Госдуме развязали борьбу за персональные данные

11 сентября 2019, 01:39  •  74 • Политика
В Госдуме России развязали борьбу за персональные данные граждан, предложив наказывать юрлиц за утечку информации штрафами в размере до 18 млн рублей.
Депутаты Государственной Думы поддержали инициативу о введении денежных штрафов за утечку персональных данных граждан России на территории страны. Об этом пишет "Парламентская газета".
Пакет поправок был одобрен в первом чтении 10 сентября. Согласно законопроекту, за неисполнение обязанностей по хранению данных физлицу грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей (при повторном нарушении - до 100 тысяч), должностному лицу - до 500 тысяч (до одного миллиона), юрлицу - до шести миллионов (до 18 миллионов).
Как пояснил один из авторов инициативы - депутат Даниил Бессарабов - информация о гражданах должна находиться под особой охраной. Однако практика показывает, что имеющиеся меры реагирования неэффективны.
Так, за некоторые виды нарушений ответственность вообще не предусмотрена, а за другие - недостаточна. Во втором чтении планируется уточнить размеры штрафов.

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