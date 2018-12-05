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За уникальность славянской цивилизации - 10 лет с конфискацией: на Украине готовят закон о наказании за Русский мир
05 декабря 2018, 14:54 • 329 • Политика
На Украине готовится к принятию закон о введении уголовного наказания за пропаганду Русского мира, отрицание российской агрессии, оправдание действий России защитой русскоязычного населения и даже за идеи о самодостаточности и уникальности славянской цивилизации. Максимальное наказание может составить 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В украинском МВД с готовностью поддержали законопроект о введении ответственности за «пропаганду Русского мира» и «отрицание российской агрессии».
Советник министра внутренних дел Зоран Шкиряк настаивает, что за высказывание подобных идей, как и за сомнения в ценности Евромайдана, следует наказывать только тюрьмой. «Все остальное - бред. Не работает», - написал он на своей странице в Фейсбуке.
В изложении Шкиряка для Киева опасны, прежде всего, три идеи: сомнение в так называемой «революции достоинства» на Майдане, отрицание «российской агрессии в контексте оккупации вооруженными силами РФ Донбасса и аннексии Крыма», а также пропаганда Русского мира в самом широком понимании.
Все это, по мнению советника министра, необходимо, чтобы остановить «шабаш российских пропагандистов и пятой колонны Кремля» на украинском телевидении и радио, на страницах печатных и интернет-изданий.
Таким образом Зорян Шкиряк фактически признал, что в украинском сообществе нет единого мнения по поводу, а голос, например, тех, кто считает, что Евромайдан не принес стране мира и добра, настолько громок, что мешает официальным властям.
Законопроект, в поддержку которого выступил чиновник, предусматривает и другие идеологические требования, отрицающие очевидные исторические факты. В документе, который был внесен в октябре на рассмотрение Верховной рады Украины, говорится, например, об уголовной ответственности за заявления по поводу общности украинского, белорусского и русского народов.
Автор документа, депутат Александр Шевченко, посчитал, что закон о декоммунизации излишне лоялен к противникам Евромайдана, а наказание для инакомыслящих следует ужесточить.
Так, предлагается наказывать лишением свободы до пяти лет (до 10, если речь идет о высказываниях в СМИ) за «оправдание военной агрессии защитой русского и русскоязычного населения», высказывания по поводу самодостаточности и уникальности славянской цивилизации, за «формирование культа руководителей России», а также за утверждения по поводу исключительного статуса Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).
Таким образом, если документ будет принят, на Украине начнут сажать за напоминания о дискриминации русскоязычного населения в Донецкой и Луганской областях, за указания на то, что только Украинская Церковь является каноничной, а все претендующие на «автокефалию» структуры - раскольническими.
Более того, сторонники нынешней власти собираются обезопасить себя от смены дискурса и запретить политикам, которые когда-либо делали «сомнительные» высказывания, участвовать в выборах всех уровней.
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