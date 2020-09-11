За украинцами будут следить через гаджеты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4004 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о повышении эффективности борьбы с киберпреступностью и использовании электронных доказательств. Кроме того, изменения обязывают провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей в интернете.Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов из «Слуги народа», «За будущее» и «Доверия».Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона разработан с целью повышения эффективности борьбы с киберпреступностью и использования электронных доказательств в уголовном производстве.Законопроектом, в частности, предлагается усовершенствовать государственно-частное взаимодействие правоохранителей и провайдеров при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документов.Провайдеры телекоммуникаций обязаны будут за свой счет устанавливать в сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержания.Также операторы должны способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий и недопущению разглашения о их проведении.Кроме этого законопроект дополнит перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами, а также создаст порядок специальной конфискации виртуальных активов.В документе определено, что электронным доказательством является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства.К электронным доказательствам могут принадлежать текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.Также в документе отмечается, что сейчас специальная конфискация не охватывает виртуальные активы, хотя преимущественно через неурегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.В частности, согласно законопроекту, виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, которые возвращаются владельцу (законному владельцу).В то же время Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) просит депутатов Верховной Рады доработать законопроект №4004, которым предусмотрена обязательная установка в сетях необходимых для розыскных действий техсредств операторами телекоммуникаций.Как рассказал «Украинским новостям» представитель ИнАУ, в ст. 100, которой предлагают дополнить Криминальный кодекс, нет четкого объяснения, что такое базы данных, как они должны храниться в суде, какая для этого нужна техническая база.Кроме того, в проекте закона предложен пункт о полном изъятии информационно-телекоммуникационных систем, что может быть проблемой для всех систем., — добавил представитель ИнАУ.Так же в ассоциации просят полностью исключить из законопроекта изменения к ст. 39 Закона Украины «О телекоммуникации», поскольку такие изменения требуют дополнительных трат от операторов телекоммуникаций, в частности, на закупку оборудования.