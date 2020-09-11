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За украинцами будут следить через гаджеты

11 сентября 2020, 01:05  •  44 • Украина

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4004 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о повышении эффективности борьбы с киберпреступностью и использовании электронных доказательств. Кроме того, изменения обязывают провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей в интернете.

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов из «Слуги народа», «За будущее» и «Доверия».

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона разработан с целью повышения эффективности борьбы с киберпреступностью и использования электронных доказательств в уголовном производстве.


Законопроектом, в частности, предлагается усовершенствовать государственно-частное взаимодействие правоохранителей и провайдеров при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документов.

Провайдеры телекоммуникаций обязаны будут за свой счет устанавливать в сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержания.

Также операторы должны способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий и недопущению разглашения о их проведении.

Кроме этого законопроект дополнит перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами, а также создаст порядок специальной конфискации виртуальных активов.

В документе определено, что электронным доказательством является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства.

К электронным доказательствам могут принадлежать текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

Также в документе отмечается, что сейчас специальная конфискация не охватывает виртуальные активы, хотя преимущественно через неурегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В частности, согласно законопроекту, виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, которые возвращаются владельцу (законному владельцу).

В то же время Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) просит депутатов Верховной Рады доработать законопроект №4004, которым предусмотрена обязательная установка в сетях необходимых для розыскных действий техсредств операторами телекоммуникаций.

Как рассказал «Украинским новостям» представитель ИнАУ, в ст. 100, которой предлагают дополнить Криминальный кодекс, нет четкого объяснения, что такое базы данных, как они должны храниться в суде, какая для этого нужна техническая база.

Кроме того, в проекте закона предложен пункт о полном изъятии информационно-телекоммуникационных систем, что может быть проблемой для всех систем.

«Главу 15 и соответствующие статьи этой главы в Криминальном кодексе Украины предлагается изменить и установить право на выполнение таких процессуальных действий как временный доступ к информации в электронной форме, вещей и документов. Но о какой именно "информации" идет речь, в тексте проекта закона не раскрыто, и как этим будет обеспечено соблюдение прав граждан, гарантированных Конституцией Украины. В проекте закона также не раскрыто, как будет сохранена целостность информации, к которой может быть открыт доступ и которая не касается материалов дела», — добавил представитель ИнАУ.

Так же в ассоциации просят полностью исключить из законопроекта изменения к ст. 39 Закона Украины «О телекоммуникации», поскольку такие изменения требуют дополнительных трат от операторов телекоммуникаций, в частности, на закупку оборудования.

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