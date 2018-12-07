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″За украинских моряков″: Литва ввела собственные санкции против граждан России

07 декабря 2018, 18:54  •  89 • Политика
Президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко заявила о том, что республика ввела против ряда российских граждан новые собственные санкции. Как пояснила литовский лидер, это было сделано ″за украинских моряков″.
"Мы приняли наши национальные санкции против людей, ответственных за атаку на украинских моряков в Керченском проливе", - заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко, подчеркнув, что теперь граждане России, попавшие под указанные рестрикции, "не смогут заниматься экономической и иной деятельностью в нашей стране".
Литовского лидера цитирует пресс-служба президента Незалежной. В том же сообщении говорится, что Грибаускайте напомнила коллеге о скором заседании Совета Евросоюза, во время которого планируется обсудить и новые антироссийские санкции.
При этом президент Литвы заявила, что ее страна будет и дальше поддерживать Украину, и даже заявила об увеличении "своего военного присутствия".
"Мы очень четко говорим о своей военной и гуманитарной поддержке Украине и открыто об этом заявляем", - резюмировала Грибаускайте.
Напомним, 25 ноября три украинских судна ВМС Незалежной - катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - устроили провокацию в Керченском проливе, совершали опасные маневры и в результате после предупреждения были задержаны российскими пограничниками. Суд отправил экипажи всех трех судов под арест на два месяца, а катера и буксир стоят на приколе в Керчи. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы России.

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