За украденными унитазами военные скрывают от украинцев неудобную правду о сделке с французами

Шумиху вокруг украденных унитазов Царьграду прокомментировал эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков. Он рассказал, что катеров, подобных тем, что вернула Россия, у украинцев не так много. Но гораздо интереснее другое. "Вчера на фоне всей этой шумихи совсем незамеченным прошло совместное решение Украины и Франции о закупке то ли 20, то ли 30 катеров французской разработки и производства. Ну, чуть-чуть они поменьше и похуже по характеристикам, чем наш "Грачонок", - говорит Жаворонков. - Вот это интересно, потому что всё-таки Украина сохранила определённые мощности кораблестроения, катеростроения. Они могут разработать и построить достаточно неплохие небольшие боевые катера. Но почему-то идёт вот эта история с Францией".

Почему - большой вопрос, говорит Жаворонков. Украинцы могли бы поддержать собственную судостроительную промышленность. Пускай не самые лучшие, но катера они могут строить, достаточно быстро и хорошо. "Возможно, весь этот негатив, который сопровождает возвращение украинских кораблей, с пропавшими унитазами и свинченными лампочками, идёт, чтобы забить информационное пространство и скрыть от глаз то, что по какой-то причине огромный заказ на несколько десятков катеров для службы береговой охраны Украины отдан Франции", – считает эксперт. И добавляет, что вся эта история - "это классическая, чисто негативная повестка по отношению к России".

Также Жаворонков с иронией высказался о якобы пропавших с украинских судов унитазах: "Не унитаз, а гальюн, он из какого-то легкого сплава. Их было видно на видео ФСБ. И в момент передачи ну зачем его демонтировать? Унитаз - не самое дорогое для российского гражданина приобретение, даже если брать среднюю зарплату. Для российского человека купить унитаз - это будет недорого. А для украинца с его зарплато - это уже, извините, удар по семейному бюджету. Говорить об этом не имеет смысла… С таким же успехом можно было бы заявить, что русские с этих катеров украли мельхиоровые вилки или шкаф-купе".