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За укол - и квартиру, и авто. Пронько на реальном примере опроверг стереотип о "халявщиках"
26 июля 2021, 20:00 • 118 • В мире
Экономический обозреватель Юрий Пронько указал, как в других странах стимулируют граждан прививаться.
В России среди привитых устраивают конкурсы - разыгрывают телефоны, квартиры. К примеру, вакцинированные от COVID-19 в Москве могут получить авто. Впрочем, это идея не столичных властей. Как сообщает Bloomberg, подобным образом стимулирование кампании по вакцинации происходит и в Гонконге, и в США.
Так, в Гонконге среди привившихся разыгрывают электрокар Tesla или даже квартиру. Как уточняет экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько, итоги этой лотерейной кампании показательны.
"Кто-то утверждал, что русские любят халяву. Как видите, в иных странах этот процесс более ускоренный", - отметил он в своём телеграм-канале.
По сведениям Bloomberg, из-за розыгрышей, устроенных для стимулирования вакцинации, число желающих удвоилось и превысило 2 млн человек. Только за первую неделю лотереи более миллиона вакцинированных граждан подали заявку на участие в розыгрыше квартиры от Sino Group и Chinese Estates стоимостью почти $1,4 млн.
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