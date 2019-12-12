Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"После него страны погружаются "в кровь и ад": СМИ сообщили о при...
Прямолинейно о ВОЗВРАЩЕНИИ КРЫМА! Эмоциональная речь Соловьева никого НЕ ОСТАВИТ...
Сайт «Миротворец» добавит в свою базу журналистов телеканала «Звезда»
Подписаться под Минскими соглашениями: игра Зеленского в Париже
Главная / В России

За убийство Павла Шеремета задержана банда атошников

12 декабря 2019, 20:54  •  154 • В России

Любопытно, что один из фигурантов дела о своем задержании успел сообщить сам - в Фейсбуке: «Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!» - взывает о помощи известный украинский музыкант, любимчик праворадикалов и Петра Порошенко Андрей Антоненко. Экс-президентом Украины он был обласкан за песню «Тихо пришел, тихо ушел», которая стала неофициальным гимном Сил специальных операций незалежной. После майдана Антоненко ездил с концертами на фронт и в какой-то момент решил заключить контракт: «Когда в стране идет война, мужчина должен быть в вооруженных силах», - пояснял он.

Спустя несколько минут после сообщения Антоненко, один из киевских адвокатов заявил, что по подозрению в убийстве задержана волонтер-медик Юлия Кузьменко. В прошлом - завотделением рентгенографии и эндоваскулярной хирургии в детской кардиологии на майдане была врачем. Позже возила гуманитарку для украинских военных в АТО. Любопытно, что, судя по ее соцсетям, на следующий день после убийства Павла Шеремета, Кузьменко и Антоненко были вместе в киевском Докер Пабе, где последний давал концерт: «Это было супер», - написала тогда медик в Фейсбуке.

Фото с места взрыва автомобиля с Шереметом

Впрочем, из брифинга украинских силовиков выяснилось, что к убийству белорусского журналиста причастна целая банда из пяти человек. Помимо Кузьменко и Антоненко, по делу проходят контрактник ВСУ Яна Дугарь и супруги Грищенко - ветеран АТО Инна и «киборг» Владислав. Они были задержаны по очереди в сентябре и ноябре.

Любопытно, что на банду вышли в ходе расследования других уголовных дел. В активе этой группы - покушение на предпринимателя в Ивано-Франковской области. Крепление взрывного устройства в том случае было идентично фугасу под машиной Шеремета. Но на предпринимателя «охотились» супруги Геращенко. На место на своей машине их подвозил еще один атошник Иван Вакуленко. Однако, получив повестку на допрос в полицию, он решил добровольно уйти из жизни, застрелившись в собственной квартире. По крайней мере, такова официальная версия. Также банде приписывают подрывы ЛЭП на границе с Крымом в 2015 году.

Украинский музыкант, любимчик праворадикалов и Петра Порошенко Андрей АнтоненкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

На брифинге представили телефонные переговоры всей банды и видео с камер наблюдения, которые вполне убедительно подтверждают версию следствия. Судя по аудиозаписям, останавливаться они не собирались и готовили более мощную акцию, чтобы поднять единомышленников на бунт против действующей власти. Кузьменко агитировала за обстрелы столицы, чтобы дестабилизировать обстановку: «Киева мне не жалко». А также настаивала на необходимости принести «сакральную жертву» и обсуждала план похищения детей волонтера и лидера добровольческого движения на Украине Марии Зверобой. Она сейчас проходит по делу об угрозах убийством Зеленскому. На него и собирались повесить похищение, а в результате устроить в Киеве «революцию добровольцев».

Нет в этом деле только самого важного - «российского следа», на котором изначально настаивали практически все официальные лица Киева. Так ведь и со Скрипалями когда-нибудь будет.

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали музыканта Андрея Антоненко по подозрению в убийстве Павла Шермета.Шеремета взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. С тех пор на след убийц выйти не могли (c) Ruptly

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



154
Источник
Похожие новости
12 декабря 2019, 19:09
«Принцип взаимности»: Россия выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Германии
12 декабря 2019, 19:09
Искра упала в трюм с мазутом: на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар
12 декабря 2019, 20:54
Путин отправил восстанавливать Тулун замминистра МЧС
12 декабря 2019, 11:09
Любовь Соболь сама себя скопировала
12 декабря 2019, 20:54
Почему революции не будет
12 декабря 2019, 02:54
«Наш ответ на ложь — это правда»: Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2019, 14:09
Русские не побоялись и объявили бойкот ОИ-2020. Американцы планируют новый "удар"
10 декабря 2019, 07:28
Итоги, как я их увидел
12 декабря 2019, 04:39
Записки киевлянки: В Киеве злятся, если слышат, что на Донбассе в домах тепло и медицина вся бесплатная
09 декабря 2019, 00:24
"Кочевряжатся, как лярва на болоте": Сатановский по-гоголевски поставил "диагноз" Киеву, не дав шанса
09 декабря 2019, 03:40
"Они же невидимки": Русская ПВО сбила американский беспилотник?
08 декабря 2019, 14:39
«Моя музыка для всех. Кроме русских»: Как советские звёзды отрекаются от страны, благодаря которой стали знамениты
07 декабря 2019, 19:09
"Сотни человек погибли, а мы знали и молчали": Норвегия призналась в своей трусости после трагедии в Североморске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.