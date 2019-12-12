За убийство Павла Шеремета задержана банда атошников

Любопытно, что один из фигурантов дела о своем задержании успел сообщить сам - в Фейсбуке: «Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!» - взывает о помощи известный украинский музыкант, любимчик праворадикалов и Петра Порошенко Андрей Антоненко. Экс-президентом Украины он был обласкан за песню «Тихо пришел, тихо ушел», которая стала неофициальным гимном Сил специальных операций незалежной. После майдана Антоненко ездил с концертами на фронт и в какой-то момент решил заключить контракт: «Когда в стране идет война, мужчина должен быть в вооруженных силах», - пояснял он.

Спустя несколько минут после сообщения Антоненко, один из киевских адвокатов заявил, что по подозрению в убийстве задержана волонтер-медик Юлия Кузьменко. В прошлом - завотделением рентгенографии и эндоваскулярной хирургии в детской кардиологии на майдане была врачем. Позже возила гуманитарку для украинских военных в АТО. Любопытно, что, судя по ее соцсетям, на следующий день после убийства Павла Шеремета, Кузьменко и Антоненко были вместе в киевском Докер Пабе, где последний давал концерт: «Это было супер», - написала тогда медик в Фейсбуке.

Фото с места взрыва автомобиля с Шереметом

Впрочем, из брифинга украинских силовиков выяснилось, что к убийству белорусского журналиста причастна целая банда из пяти человек. Помимо Кузьменко и Антоненко, по делу проходят контрактник ВСУ Яна Дугарь и супруги Грищенко - ветеран АТО Инна и «киборг» Владислав. Они были задержаны по очереди в сентябре и ноябре.

Любопытно, что на банду вышли в ходе расследования других уголовных дел. В активе этой группы - покушение на предпринимателя в Ивано-Франковской области. Крепление взрывного устройства в том случае было идентично фугасу под машиной Шеремета. Но на предпринимателя «охотились» супруги Геращенко. На место на своей машине их подвозил еще один атошник Иван Вакуленко. Однако, получив повестку на допрос в полицию, он решил добровольно уйти из жизни, застрелившись в собственной квартире. По крайней мере, такова официальная версия. Также банде приписывают подрывы ЛЭП на границе с Крымом в 2015 году.

Украинский музыкант, любимчик праворадикалов и Петра Порошенко Андрей АнтоненкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

На брифинге представили телефонные переговоры всей банды и видео с камер наблюдения, которые вполне убедительно подтверждают версию следствия. Судя по аудиозаписям, останавливаться они не собирались и готовили более мощную акцию, чтобы поднять единомышленников на бунт против действующей власти. Кузьменко агитировала за обстрелы столицы, чтобы дестабилизировать обстановку: «Киева мне не жалко». А также настаивала на необходимости принести «сакральную жертву» и обсуждала план похищения детей волонтера и лидера добровольческого движения на Украине Марии Зверобой. Она сейчас проходит по делу об угрозах убийством Зеленскому. На него и собирались повесить похищение, а в результате устроить в Киеве «революцию добровольцев».

Нет в этом деле только самого важного - «российского следа», на котором изначально настаивали практически все официальные лица Киева. Так ведь и со Скрипалями когда-нибудь будет.