За убийство Лукашенко - $10 миллионов: Президент выдал все планы заговорщиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выдал все планы заговорщиков по его устранению. За убийство белорусского лидера путчисты готовы были заплатить 10 млн долларов.

По словам политика, заговорщики разработали три сценария покушения. Первый сценарий предполагал убийство президента во время празднования 9 Мая. От этого плана было решено отказаться, поскольку реализовать такой замысел, учитывая большое скопление военных, сложно.

Второй сценарий - подрыв президентского кортежа. Специально для этого в Белоруссию были завезены гранатомёты. Однако и этот план был отброшен как слишком рискованный. В целях безопасности президентский кортеж перемещается очень быстро, поэтому попасть в него крайне сложно.

Третий же вариант заключался в том, чтобы уничтожить резиденцию президента вместе с главой государства. На эти цели было выделено 10 млн долларов, включая 1 млн долларов на снайпера.

Впрочем, осуществить задуманное путчистам не удалось. Сотрудник спецслужб Белоруссии, который исполнял роль продажного генерала и в рамках своей легенды должен был договариваться, чтобы поднять армию, сдал заговорщиков.

Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел фильм- расследование, они уши прижали: "Нет, в Минск не поедем". Мы контролировали каждый их шаг, - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".

Напомним, что оппозиция Белоруссии пытается свергнуть власти с лета 2020 года, когда на президентских выборах победил Александр Лукашенко. Его проигравшая соперница Светлана Тихановская бежала в Литву, откуда начала организовывать массовые акции протеста. По словам Лукашенко, Тихановскую финансируют и контролируют литовские спецслужбы.