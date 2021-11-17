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За убийство лося Рашкину грозит до 5 лет тюрьмы: Генпрокурор уже направил документы в Госдуму

17 ноября 2021, 23:25  •  96 • Политика
Депутату Рашкину грозит наказание сроком от трёх до пяти лет лишения свободы. Это следует из постановления о даче согласия на лишение парламентария депутатской неприкосновенности.
Подозреваемому в убийстве лося депутату КПРФ Валерию Рашкину грозит от трёх до пяти лет лишения свободы. Об этом говорится в постановлении о даче согласия на лишение парламентария депутатской неприкосновенности. Документ направлен в Госдуму генпрокурором России Игорем Красновым.
Сообщается, что в отношении Рашкина выдвинуто сразу несколько обвинений. Во-первых, речь идёт об административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За это парламентарию грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Во-вторых, речь об уголовном деле по статье "Незаконная охота". Наказание по ней - штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако, учитывая депутатский статус Рашкина, преступление может быть квалифицировано как совершённое с использованием служебного положения. В этом случае предполагается более суровое наказание.
От штрафа в размере 500 тысяч - 1 млн рублей до лишения свободы на срок от трёх до пяти лет,
- пишет издание "Коммерсантъ".
Напомним, что депутат КПРФ Рашкин был задержан на дороге в ночь на 29 октября в Саратовской области. В машине парламентария находилась разделанная туша лося, а сам политик имел признаки алкогольного опьянения. Рашкин утверждает, что просто нашёл тушу лося и вёз её, чтобы сдать полицейским.
Позднее правоохранители обнаружили брошенное парламентарием оружие, из которого убито животное. Кроме того, установлено место, где застрелен лось. Как оказалось, это была молодая лосиха, которая этой весной могла дать потомство.

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