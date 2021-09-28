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За тяжкие и особо тяжкие преступления: людям с непогашенной судимостью могут запретить работать в такси

28 сентября 2021, 19:30  •  50 • В России
Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, предлагающий запретить лицам с непогашенной судимостью работать водителями такси и общественного транспорта. Ограничение в случае принятия инициативы коснётся лиц с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, среди которых убийство, похищение человека, грабёж, разбой и преступления против половой неприкосновенности.
 
© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
 

Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, согласно которым предлагается запретить гражданам, имеющим непогашенную судимость, работать водителями такси и общественного транспорта. Ограничение коснётся лиц, осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Соответствующие поправки вносятся в Трудовой кодекс, уточнили в нижней палате парламента.

Согласно тексту поправок, управлять такси не смогут лица, осуждённые за следующие преступления: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества.

Водителями общественного транспорта в случае принятия инициативы также не смогут работать лица, совершившие «преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, и преступления против мира и безопасности человечества».

В соответствии с законопроектом, при регистрации индивидуальных предпринимателей для соответствующей работы потребуется справка об отсутствии судимости по указанным пунктам. При этом в уставе автомобильного и городского транспорта может быть введён запрет на выпуск на линию судимых по этим статьямводителей. 

«Уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости», — отметили в Госдуме.

Авторы законопроекта подчеркнули, что он был разработан в соответствии с поручениями президента. Они также уточнили, что изменения коснутся не только преступлений, совершённых по уголовному законодательству России, но и в соответствии с законами стран Евразийского экономического союза.

«Перечень преступлений подготовлен на основании предложений правоохранительных органов с учётом степени общественной опасности, возможности сопоставления преступлений, предусмотренных УК РФ, с уголовными кодексами иностранных государств — членов ЕАЭС, а также с учётом статистической информации о количестве осуждённых лиц и рецидивах преступлений, полученной от Минюста России», — говорится в пояснительной записке.

  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT положительно оценил инициативу, однако высказал мнение, что заниматься проверкой судимости должны службы безопасности в каждой транспортной компании.

«Они заинтересованы в том, чтобы за рулём сидели проверенные люди», — заметил эксперт.

В свою очередь автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что наличие у человека судимости не всегда означает, что это каким-либо образом отразится на его работе в качестве водителя.

«Мысль правильная, хотя прямой зависимости, корреляции от того, была ли у человека судимость и как он водит транспорт, каким он может быть водителем общественного транспорта, мне кажется, нет и никогда не было. Кристально чистые перед законом люди могут ездить безобразно и, наоборот, человек, который отсидел, вполне может быть адекватным водителем и вполне надёжным человеком», — отметил Кадаков в разговоре с RT.

Ранее Минтранс предложил не допускать к управлению легковыми такси лиц, накопивших более трёх неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Соответствующий проект федерального закона размещён на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство также предложило запретить работать водителями такси гражданам, которые не прошли аттестацию на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, здравоохранения, образования и спорта, а также путей подъезда к ним.

Кроме того, согласно предложению Минтранса, водители должны знать, как действовать в чрезвычайной ситуации.

«Законопроект предусматривает полномочия правительства РФ по установлению составов административных правонарушений, при совершении определённого количества которых за последний год также будет запрещено управлять легковым такси», — говорится в пояснительной записке.

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