За «тварью е#@ной» Порошенко и Ярошем обнаружили руку Зеленского

Украинский радикал Максим Ярош, который в ходе перепалки назвал возвращающегося из тёплых стран экс-президента Украины Петра Порошенко «е#@ным животным», на самом деле – растерявший авторитет среди боевиков «фейковый АТОшник» и «бомж Майдана».Об этом на своей странице в Facebook написал майданщик-блогер Андрей Дзындзя.«Был очень удивлен, когда увидел так называемого «ветерана АТО» в самолете в Эквадор с Порошенко (звучит смешно). Это феерический персонаж по имени Максим Ярош продолжал жить на Майдане до разгона Кличко остатков маргиналов. Вот он играет в гольф на площади 31 мая 2014 года, в то время уже полным ходом идет АТО (клюшкой, по данным украинских СМИ, принадлежащей Януковичу – ред.)Далее решил отправиться на Донбасс. Из-за своей фамилии (Ярош) попал в плен, во время боя с террористами был освобождён. После плена попал в «Азов». Сидел возле кухни, не выгоняли, так как рассказывал, что он детдомовец и ему некуда идти. Но через месяц всё же выгнали после попытки самоубийства из-за ссоры с девушкой», – написал майданщик.По его словам, впоследствии Ярош снова появился в Киеве, навесил на себя шевроны «Азова», рассказывал всем, какой он ветеран «АТО» и бродяжничал на Майдане.«И тут этот фейковый атошник, бомж (!!!) случайно встречает Порошенко по пути на элитный курорт! Интересно, сколько именно ему заплатили «1+1» и Зеленский? Не учли только, что этот человек известен в атошных кругах как неадекват и лжец. Как всегда, всё через жопу! Если все дальнейшие домыслы этого тсновского сюжета построены на рассказах этого персонажа, то грош им цена», – прокомментировал Дзындзя появление видео инцидента в сводке новостей на телеканале «1+1», принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому.