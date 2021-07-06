За тридцать лет независимости население Украины уменьшилось с 52 миллионов вдвое – до 25 миллионов!

Поскольку последняя перепись населения Украины проводилась 20 лет назад, свежие официальные данные о численном составе населения бывшей советской республики отсутствуют. Но на днях Владимир Зеленский сообщил, что, по его мнению, в стране 40 миллионов жителей. Признаться, президент несколько округлил данные полуофициальной украинской статистики, которой оперирует правительство страны, – с 36,5 миллиона, – в сторону увеличения. Интрига же в том, что и данные правительства преувеличены.

За последнее десятилетие перепись населения на Украине откладывалась 5 раз – с 2011-го её перенесли на 2012-й, затем – на 2013-й, 2016-й и 2020-й. Официальное объяснение переносов – нет денег. Однако два года назад в украинском правительстве признали, что деньги-то на самом деле есть, просто власти опасаются озвучивать горькую правду. Заявил это тогдашний министр кабинета министров Дмитрий Дубилет. С его подачи в январе 2020-го провели так называемую «электронную перепись» (другое название – «оценка населения»), оперируя записями пенсионного фонда, загсов, а также мобильных операторов. В итоге Дубилет насчитал 37 280 000 человек. Разразился скандал – как же так, а куда подевались остальные?!

На самом деле сосчитать потери проще пареной репы. На момент оглашения независимости в стране было 52 миллиона человек. Данные первой переписи 2001 года показали, что за 10 лет население уменьшилось на 3,5 миллиона – до 48 457 000 человек. То есть 3,5 миллиона жизней украинцев унесли лихие девяностые. В Крыму и в республиках Донбасса оказались порядка 5,5 миллиона. Остаётся, для ровного счёта, 43 миллиона. В России постоянно проживают порядка 5 миллионов граждан Украины, в Европе – ещё 2 миллиона. Так что статистика Дубилета, в общем-то, подозрений не вызывала.

Пока своё веское слово не сказала Элла Либанова, глава Института демографии и социальных исследований НАН Украины. Вообще-то она наотрез отказывалась говорить о численности населения до проведения переписи, но тем не менее намекнула, что мы, мол, можем оперировать и 40 миллионами, и 25-ю. Что же получается, реально в стране осталось всего 25 миллионов жителей? То есть за 30 лет независимости население уполовинилось?! Знающие люди намекают, что это именно так, а данные пенсионных фондов, которыми оперировал Дубилет, «надуты» – это даёт возможность «уводить» пенсии уже умерших людей. Просто в подсчётах никогда не фигурировала смертность населения как таковая. А именно она и могла унести те 12 миллионов, которые подразумевает Либанова и о которых не сумел догадаться (и в итоге не принял в расчёт) Дубилет.