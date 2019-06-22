За три дня до протестов Грузию посещал помощник Джо Байдена: Политолог об американском следе протестов в Тбилиси

Политолог, член совета Союз грузин России Игорь Гвритишвили считает, что за организацией протестов в Тбилиси стоит бывший президент Михаил Саакашвили и его знакомства с американскими либералами.

- Это мнение многих обозревателей, - предполагает Гвритишвили. - Он не скрывал, что любыми правдами и неправдами будет добиваться возвращения в Грузию и прихода к власти.

И повод был найден. Напомним, в четверг в грузинской столице весь день не стихали протесты, в которых принимали участие представители различных оппозиционных партий и движений Грузии. Учитывая требования протестующих - отставка спикера парламента и главы МВД - было похоже на попытку госпереворота. В результате протестов со своего поста ушёл председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, вернувшись в Россию, тоже сказал о том, что все протесты были спланированы. У многих протестантов появились распечатанные заранее плакаты и лозунги, а также флаги Украины и США, сообщает "Политика сегодня".

Многие действия Саакашвили ранее были финансированы из-за рубежа. В частности, поддерживались Джо Байденом, помощник которого Майкл Карпентер приезжал в Тбилиси за 3 дня до протестов.

"Просто провел 3 дня в Грузии, - написал Майкл Карпентер в соцсетях. - Я не уверен, что правительство полностью понимает последствия своей политики открытых дверей с Россией".

Жителям России рекомендовано не посещать Грузию сейчас, а с 8 июля российским авиакомпаниям временно не разрешается направлять туда свои авиарейсы.