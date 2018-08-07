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«За три-четыре года сделали то, на что у них уходит 20—30 лет»: как российские компании занимаются импортозамещением
07 августа 2018, 21:24 • 181 • В России
Четыре года назад в России начало действовать продовольственное эмбарго, которое стало ответом на ограничительные меры США и Евросоюза против ряда отраслей российской экономики. RT пообщался с отечественными производителями и выяснил, с какими проблемами столкнулся бизнес после введения контрсанкций и как компании работают в условиях импортозамещения.
Айдын Ширинов — председатель совета директоров плодообъединения «Сады Ставрополья». Предприятие существует почти 40 лет. После введения санкций пошло по пути импортозамещения и стало выращивать саженцы плодовых деревьев.
— Какой импульс получило ваше предприятие после введения контрсанкций в отношении европейской плодовой продукции?
— Мы занялись выращиванием посадочного материала, безвирусного и оздоровлённого, для промышленных садов.
Раньше мы даже не догадывались, что около 80% всех российских садов, интенсивных и современных, закладывались из импортных саженцев. И у нас не оказалось достаточно питомников на момент введения санкций.
Мы практически с нуля создали такой питомник, хотя у нас не было практики и опыта. Пришлось приглашать специалистов из-за рубежа. Тем не менее мы буквально несколько дней назад проводили российско-германскую международную конференцию, и немцы были очень удивлены, что мы за три-четыре года сделали то, на что у них уходит 20—30 лет. И по объёмам, и по качеству. И на сегодняшний день «Сады Ставрополья» — крупнейший российский производитель посадочного материала по международным стандартам.
Но пока был импорт, российский потребитель привык к европейским сортам яблок, которые более востребованы сетями и лучше соответствуют сегодняшним стандартам качества по сахару, лёжкости, яркости окраса. Традиционные российские сорта, известные ещё с советских времён, ушли на второй план, предпочтения сместились. Мы проанализировали и поняли, что сегодня все современные сады с орошением, созданные по суперинтенсивным технологиям, на 80—90% состоят из зарубежных сортов.
К сожалению, пока были открыты границы, мы потеряли позиции. Выведение нового российского сорта и его регистрация займут не один год и даже не 10 лет. Мы отстали, но сейчас наша наука перенастраивается: совместно с Мичуринским федеральным научным центром работаем над выведением новых сортов.
— Какой у вас рынок сбыта посадочного материала и выращенных яблок?
— Посадочный материал у нас расходится в основном на юге — в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. И есть два направления — промышленные сады и личные подсобные хозяйства. Для последнего в крае уже год реализуется проект, по которому закладываются суперинтенсивные сады на десяти сотках, и жители села могут собирать с них от 8 до 12 тонн яблок. На 95% это грантовая поддержка за счёт краевого бюджета. Но это эксперимент, а главную ставку мы делаем на промышленные сады. Раньше основным поставщиком яблок была Польша, и заменить её должны именно здесь, на юге — в Краснодарском крае и Северо-Кавказском округе.
Мы выращиваем около 20 сортов. Яблоки реализуют все доступные сети. Летнее яблоко стоит 60 рублей за килограмм, но сегодня спрос превышает отечественное предложение. Даже с учётом программы импортозамещения по яблокам и вообще по фруктам мы не самодостаточны и зависим от экспорта. Своими силами Россия пока выращивает лишь 20% от потребности, а 80% завозит. Так что ни у кого со сбытом проблем нет, в том числе в личных хозяйствах. У губернатора есть идея объединить их в кооперативы. Так что есть над чем работать.
«Хамон выпускать не собираемся»
Тимур Гулуа — директор Новоалександровского мясокомбината. Предприятие основано в 1997 году и занимается полным циклом мясопереработки — от убоя до готовой продукции, которая реализуется оптом и в розницу.
— Как на вашем предприятии обстоит дело с импортозамещением?
— Мы хамон не выпускали и не собираемся. Нашему предприятию 20 лет, и все эти годы мы делаем мясо по традиционным российским рецептам: колбасные изделия, полуфабрикаты, консервы — полноценный набор советского мясокомбината; есть даже грузинские приправы и своя небольшая кондитерская фабрика.
— А оборудование импортное?
— К сожалению, производители оборудования у нас сильно отстают от зарубежных. Аналоги есть, но они не дотягивают до нужных стандартов, у нас практически всё оборудование немецкое.
В этом году есть серьёзная поддержка от государства, есть инвестиционный проект. 2014—2015 годы были очень тяжёлыми, но пережили, работаем. Не сдаёмся.
«В планах — увеличить объёмы»
Елена Ерофеева — директор «Цымлянской сыродельни на паяхъ». Открыта в 2015 году в посёлке Саркел Ростовской области. Идея создания была напрямую связана с импортозамещением после введения контрсанкций. Занимается производством сыров итальянских сортов из коровьего молока.
— Как появилась ваша сыродельня?
— Открыть сыродельню решили четверо учредителей. Один из них занимается виноградарством и виноделием, и возникла идея поставить здесь сыродельню.
Производство началось в 2016 году. Сегодня выпускаем несколько видов сыра по итальянской технологии, в основном полутвёрдые. Недавно создали свой фирменный сыр «Саркел». Он хоть и дорогой, но пользуется большим спросом. Помимо этого делаем моцареллу. Сначала у нас была небольшая машина на 500 литров молока, в прошлом году приобрели побольше — на 1200 литров.
— Откуда берёте молоко?
— В соседнем хозяйстве — Совхозе имени Ленина. Сыры натуральные, без химических добавок — только молоко и закваска. Продукция у нас, конечно, дорогостоящая, себестоимость в среднем 440—470 рублей за килограмм. А рынок сбыта ещё не такой, как хотелось бы, но отсутствие импорта сбыту помогает. Мы реализуем сыры в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Волгодонске, есть крупный покупатель в Белгороде. Есть сеть, которая продаёт только натуральные продукты, и они с удовольствием берут наш сыр. Реализация идёт хорошо.
— У вас есть потребители в столичных городах?
— Один из наших учредителей — москвич, юрист — работает над этим, мы отправляем ему партии сыра. У нас есть небольшая оборудованная холодильником машина. Конечно, нам хотелось бы, чтобы москвичи и петербуржцы попробовали наш сыр и, главное, распробовали его.
Я иногда покупаю сыр в сетевых магазинах. Но натуральный сыр не может стоить 300 рублей. На один килограмм сыра нужно 10 литров молока. Из жирного молока выйдет 1,2 килограмма, не больше.
— Чего ждёте от государства?
— Хотелось бы больше поддержки. Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить от Министерства сельского хозяйства Ростовской области компенсацию за приобретение сыроваренной машины. Компенсация небольшая — 30%, но для нас это очень существенно. Хотелось бы доступное кредитование для оборотных средств на приобретение сырья. Оборотных денег не хватает. Сыр сделали — он лежит на созревании, а нам надо новый делать. Обороты у нас не настолько большие, так что помощь нам не помешала бы.
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