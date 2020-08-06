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За своё назначение главой военной разведки Кирилл Буданов обещал Владимиру Зеленскому расправиться с Виктором Медведчуком
06 августа 2020, 16:10 • 91 • Украина
В назначении профессионального убийцы и садиста Кирилла Буданова начальником главного управления разведки Минобороны Украины есть одна пикантная деталь, о которой умалчивает украинская пресса. Условием стремительного карьерного роста Буданова стало его обещание Владимиру Зеленскому «покончить» (дословно!) с российским влиянием в высших эшелонах украинской политики, «ликвидировав» (тоже дословно!) руководство «пятой колонны» в лице Виктора Медведчука, у которого с Кремлём – особые отношения.
Можно, конечно, манипулируя смыслами, указать, что, употребив определения «покончить» и «ликвидировать», назначенец Зеленского ничего противозаконного в виду не имел. И речь шла исключительно о том, чтобы ограничить стремительно растущее влияние Медведчука, чем так озабочены «слуги» Зеленского. Но нельзя упускать и такой момент – Зеленскому наверняка доложили о состоявшихся накануне крымских встречах главы ОПЗЖ, и о повестке, которая на них обсуждалась. Так что, назначая Буданова с его репутацией палача на такую должность, Зеленский фактически использовал последний шанс уцепиться за власть и, одновременно, устранить своего основного конкурента – Медведчука. Физически устранить? Как знать. Буданов – мастер подобных «спецопераций».
Буданов известен тем, что лично планировал теракты в Крыму в 2014-2018 годах, снабжая исполнителей списками тех, кого им следовало ликвидировать. На недавно обнародованных записях депутата Андрея Деркача (беседа Петра Порошенко и Джозефа Байдена) имеются признания в том, что именно Буданов организовывал заказные убийства крымских политиков, журналистов и общественных деятелей. Подтверждал соучастия Буданова в планировании и организации заказных убийств и попавший в плен подполковник украинской военной разведки Георгий Абдиллаев. К слову, Абдиллаев указал, что Буданов собирался лично участвовать в убийствах крымчан – это отражено в его показаниях (в частности, об этом сообщало киевское издание «Страна»). Есть основания предполагать, что именно Буданов (в звании майора военной разведки) участвовал в убийствах крымско-татарских активистов, которые позже в Киеве пытались представить, как дело рук «российских захватчиков».
И едва ли можно признать совпадением, что два головореза с репутацией убийц сегодня возглавляют внешнюю и военную разведку Украины – Буданов и его бывший шеф Валерий Кондратюк. Остаётся пожелать назначившему их на высокие посты Зеленскому, чтобы мишенью его кровожадных назначенцев не стал он сам.
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