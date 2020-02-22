За свое поведение в Новых Санжарах украинцам стало стыдно потом, но виновата все равно Россия

Часть 1

А как же реагируют действующие украинские власти? Здесь, скорее всего, самой уместной будет формула «слабоумие и отвага». Впрочем, судите сами.

МИНИСТР, ОТЛИЧНАЯ ОТ ДРУГИХ

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, сменившая на этом посту заслужившую народное прозвище «Доктор Смерть» (сразу вот чувствуется вся степень любви к персонажу) Ульяну Супрун, совершила просто героический поступок. Она заявила, что поселится на той же базе отдыха, что отвели для эвакуированных, и проживет с ним «в одном помещении» весь срок карантина – 14 дней. В том числе, для того, чтобы доказать местному населению, что большая часть их страхов – этой фейки, не имеющие отношения к реальности.

Эвакуированных не хотели принимать ни в Харькове, ни во ЛьвовеФото: REUTERS

Но… не прошло и суток, как Зоряна… упорхнула из карантина. Как «дорогой и любимый Карлсончик» что «улетел, но обещал вернуться». Тоже пообещала. И сделала это после того, как пообщалась с эвакуированными. То есть в случае, если среди эвакуированных действительно есть зараженные коронавирусом, находящимся сейчас в инкубационной стадии, не кто-нибудь, а сама министр здравоохранения может стать человеком, который вывезет его из карантина в свет. Достойное и, особо отметим, сверхумное решение. Особенно, если учесть, что ученые до сих пор не выявили все возможные способы распространения вируса. Специально жюри премии Дарвина могло бы аплодировать в полном составе и исключительно стоя не имеющему конкурентов номинанту. Если бы такое было. Зачем вот только возвращаться? Может, чтобы эвакуированным из Китая грипп подвезти, который сейчас гуляет по Украине? Ну, если у них коронавирус не обнаружится, то чтобы было хоть что-то.

Cвидомость диктует: виноват кто угодно, но только не украинецФото: REUTERS

ВСЕ, ЧТО МОГ

Откровенным признанием поделилась в эфире телеканала «1 +1» пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, украинские власти сделали все, что было возможно, а ее начальник, президент, даже собственноручно написал пост в соцсети.

- Я думаю, что мы прокоммуницировали много. Вчера поехал туда премьер-министр, министр внутренних дел, министр здравоохранения сделала этот поступок и решила остаться на 14 дней. И это много, в том смысле, чтобы показать людям, что я с вами и я не боюсь. И если я не боюсь, вы тоже не должны бояться. Я думаю, что это был правильный шаг, - заявила она и добавила, - А президент написал пост в соцсети для хорошей коммуникации с населением Новых Санжаров (населенный пункт, возле которого выделена база под карантин, где и проходили протесты против эвакуированных – прим. авт.).

Ну, про министра здравоохранения тут уже написано. Отметим лишь, что Юлия Мендель говорила это, когда еще не знала, что министр сохранения здоровья из карантина решила эвакуироваться.

Нет, действительно, что вам там еще нужно. Может, вам еще чем-нибудь нетрадиционным на рояле сыграть?

45 человек уже сутки содержатся в санатории МВД в украинском городке Новые СанжарыФото: REUTERS

И ВРАГАМ НИКОГДА НЕ ДОБИТЬСЯ…

Президент Украины Владимир Зеленский тоже отметился во всей этой истории и заслужил себе место в украинской истории. На смену известному мему советских времен «искусствоведы в штатском» он придумал свой – «вирусологи в спортивных костюмах». Так он назвал тех, кто составлял костяк бросающих камни и палки в автобусы, поджигал шины и вышел на протесты.

Жители Новых Санжар предлагают сжечь эвакуированных из Китая соотечественников.

- Фото и телекамеры зафиксировали лица людей, которые организовали массовые беспорядки. И это известные миру «вирусологи» в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как «уважаемые аграрии», что выступают против рынка земли. Всем режиссерам-постановщикам этого «погорелого театра», который, наверное, готовится к новым представлениям, я хочу сказать следующее: есть момент, когда нет интересов власти или оппозиции. Есть интересы Украины, - предупредил он, объявив сразу нелюдей из числа участников протестов и противниками проводимой им реформы по введению «рынка земли» в стране (ай, молодца! Нашел управу на несогласных, в том числе и Юлию Тимошенко, пристегнув их к таким действиям, которых сейчас многие на Украине постфактум начали стыдиться). - Уверен, что человеческое равнодушие не имеет географического признака, и большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев. Поэтому поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину. Как бы этого ни хотелось нашим врагам.

Обращение Президента Зеленского от 21 февраля 2020.Зелеский обратился к украинцам после эвакуации людей из Уханя

И призвал дать всех украинцев «достойный ответ на вопрос, мы стадо или нация». Еще раз молодец. Все просто. Есть он и украинцы. И есть враги. Которые за пределами страны. А если кто в стране, то на стороне врагов.

А насчет ответа на вопрос, то активные представители гражданского общества Украины уже дали на него совершенно однозначный ответ. И двойному толкованию он не подлежит. Как бы к этому ни относился Зеленский.

РОССИЯ – ВОТ ОТВЕТ. РОССИЯ – КОРЕНЬ БЕД

И ответ этот не поражает оригинальностью. Потому что во всем опять оказалась Россия. Причем, практически по любой из версий.

Версия первая. Россия виновата, потому что устроившие беспорядки не настоящие украинцы, как во Львове, а малороссы, которые поклоняются «Русскому миру». Полтавская область же, не Галичина. Вот там настоящие украинцы жгли шины не в знак протеста, а приветствуя спасенных. И гимн пели, узнав, что везут не к ним не от радости, а для демонстрации силы духа и единства.

Версия вторая. Россия виновата, потому что местное население смотрит не украинское правильное ТВ, а российское, которое накачало их злобой и неприятием всего украинского. А также оно же провоцировало на беспорядки. Эту идею высказал небезызвестный Алексей Гончаренко, неоднократно получавший по морде в Крыму. Наверное, участие в сжигании людей заживо в Одессе 2 мая 2014-го этот украинский парламентарий тоже принял, насмотревшись на российское ТВ, а не от свихнувшегося в результате скачек на Майдане мозга.

Версия третья. Россия виновата, потому что специально проплатила «титутшек», чтобы они показали расчеловечивание Украины, которого в действительности не существует. Наличными или переводом, не уточняется. И почему среди застрельщиков беспорядков оказались представители местной власти в союзе с депутатами Верховной Рады от партии Порошенко «ПЕС»? Не объясняется.

Версия четвертая. Россия виновата, потому что почти ничего практически не было из ряда вон выходящего, а российские журналисты специально раздули мелкие провокации, которые сами и устроили. Этой позиции вместе с активными блогерами придерживается и премьер-министр Украины Алексей Гончарук, когда слезает с самоката.

- Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием той информационной войны, которая продолжается против нашей страны изнутри и извне. Я предвижу, что провокации продолжатся, - заявил он. - Я думаю, что информационное поле продолжат раскачивать для того, чтобы посеять панику, посеять среди нас недоверие и разброд.

А еще есть версии пятая, шестая и т.д. Но везде виновата Россия. И, конечно, Путин.

Реакция украинцев на происшествие в Новых Санжарах.

На самом деле, за всю эту историю сейчас очень стыдно многим украинцам. За то, что они не вышли с антипротестами, дали распоясаться откровенным отморозкам, допустили такой беспредел по отношению к своим же соотечественникам. Им стало стыдно, еще раз, постфактум. Не тогда, когда это творилось. А когда вскрылось, да еще получило такой международный резонанс. И когда им становится, они снова начинают превращаться в людей. Но не могут довести этот процесс до конца. Потому что свидомость диктует: виноват кто угодно, но только не украинец. Даже в шаровары ему наложил не он сам, а исключительно внешний враг. И потому они вновь возвращаются в состояние недооборотня-укросвидомого, задавая один-единственный вопрос: «Когда Россия ответит за то, что они натворили с собой и страной?»

На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

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