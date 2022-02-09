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За сутки выздоровели более 97 тысяч пациентов: в России госпитализированы 20 178 человек с COVID-19

09 февраля 2022, 13:15  •  85 • В России
За прошедшие сутки в России были госпитализированы 20 178 человек с коронавирусом. При этом выявлено 183 103 новых случая COVID-19, выздоровели 97 163 человека, скончались 669 пациентов. Как заявили в Роспотребнадзоре, штамм «омикрон» доминирует в стране, на него приходится около 70% от всех случаев инфицирования коронавирусом.
 
РИА Новости © Денис Абрамов
 

В России за последние сутки госпитализировали 20 178 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» — на 0,03% меньше, чем за день до этого (20 185).

Суточный прирост числа пациентов с COVID-19 по всей стране составил 183 103 (8 февраля был зафиксирован показатель 165 643). Больше всего новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге (19 644), Московской области (11 956) и Москве (11 521).

За последние сутки полностью выздоровели 97 163 пациента, 669 человек скончались. Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 13 330 769.

Штамм «омикрон» доминирует в стране, но ситуация в субъектах РФ разная, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В настоящий момент где-то в пропорции 70 к 30 доминирует «омикрон», на все другие штаммы и прежде всего самый серьёзный штамм, из последних это «дельта», приходится где-то 30%», — его слова приводит РИА Новости.

В Минздраве РФ также указали, что оказание плановой медицинской помощи детям, пациентам с онкологией, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на ситуацию с COVID-19.

«Детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объёме — этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России. Также без ограничений будет осуществляться выдача направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что как только эпидемиологическая обстановка стабилизируется, плановая помощь будет возобновлена в полном объёме.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил об увеличении числа госпитализаций детей с COVID-19. Согласно приведённой им статистике, в настоящее время почти 12 тыс. детей с диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся на лечении в больницах. 

Также на russian.rt.com «Рост за неделю составил 28%»: Мурашко сообщил об увеличении числа госпитализаций детей с COVID-19

Тем временем директор по развитию Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Константин Чернов отметил, что вакцину «КовиВак» в ходе клинических исследований с участием детей сначала проверят на добровольцах старшей возрастной группы (от 12 до 17 лет). 

«Ребят разделят на три возрастные группы, и исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Мы не будем сразу же обращаться к самым младшим. Вначале это будет группа подростков 17–12 лет, вторая категория — от 12 до шести и только потом уже от шести до трёх лет», — цитирует его газета «Известия».

Он отметил, что состав препарата для детей не будет отличаться от того, что применяется при вакцинации взрослых: «У нас будет использована одна и та же вакцина и для взрослых, и для детей именно из-за того, что у нее очень высокий профиль безопасности».

Ранее Минздрав разрешил проведение третьей фазы клинических исследований вакцины против COVID-19 «КовиВак» с участием детей. В испытаниях примут участие 1050 добровольцев.

Добавим, что 31 января в Москве стартовала бесплатная добровольная вакцинация подростков детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет вакциной «Спутник М». 

2 февраля во всех субъектах РФ началась вакцинация этой возрастной группы, которая проводится в добровольном порядке. Согласно данным от 8 февраля, прививки сделали около 41 тыс. несовершеннолетних.

4 февраля массовая вакцинация от коронавируса началась в суворовских и нахимовских училищах, а также в президентских кадетских корпусах и пансионах воспитанниц, сообщали в пресс-службе Минобороны. Уточнялось, что прививки «Спутником М» делаются исключительно с согласия родителей, а с 15 лет — при добровольном письменном согласии подростка и отсутствии медицинских противопоказаний.

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