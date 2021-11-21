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За сутки скончались 1252 человека: в России выявлено 36 970 новых случаев коронавируса

21 ноября 2021, 13:10  •  43 • В России
В России за сутки выявлено 36 970 новых случаев коронавируса, полностью выздоровели 32 504 человека, 1252 скончались. В Москве зафиксировано 3438 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 2496. Между тем петербургские власти заявили, что в городе установлен новый рекорд по количеству вакцинированных за сутки.
 
© РИА Новости / Александр Патрин
 

За прошедшие сутки в России выявлено 36 970 случаев коронавируса SARS-CoV-2, полностью выздоровели 32 504 человека, 1252 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в России зафиксировано 9 331 158 эпизодов заболевания, выздоровели 8 024 930 человек, 264 095 — скончались.

По данным Роспотребнадзора, к настоящему времени в стране выполнено свыше 220,6 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 571 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 893 620 человек.

По данным столичного оперштаба, в Москве за сутки выявлено 3438 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 882 человека, скончались 97 пациентов. На ИВЛ в московских больницах находятся 687 человек.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 2496 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Накануне власти Санкт-Петербурга сообщили о рекорде в вакцинной кампании. «За минувшую пятницу установлен новый рекорд по вакцинации: привито первым компонентом вакцины 20 890 человек, а всего сделано 38 833 инъекции», — говорится в сообщении пресс-службы городского комитета по здравоохранению. По данным городской администрации, полностью вакцинацию прошли 2 083 014 жителей города.

Между тем врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов полагает, что обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет необходимо ввести на федеральном уровне. По его словам, речь идёт о группе риска.

«У людей к этому возрасту уже скапливаются определённые болезни, которые способствуют тяжёлому течению заболевания, поэтому вакцинация для них — это защитное средство № 1», — цитирует Жемчугова ТАСС.

Он отметил, что у граждан старше 60 лет, как правило, все имеющиеся хронические заболевания проявляются открыто. Врач добавил, что это обстоятельство позволяет выбрать оптимальный срок для вакцинации, чтобы процедура не пересекалась с курсом лечения или периодом обострения.

Кроме того, по мнению медиков, одним из осложнений после COVID-19 может стать потеря «оперативной памяти». По словам кандидата медицинских наук, врача-терапевта Натальи Прихно, у переболевших коронавирусом людей отмечается снижение когнитивных способностей.

«Отсюда и проблемы с памятью. При этом у постковидного анамнеза есть своя особенность — нарушается только «оперативная» память», — приводит её слова «Парламентская газета».

По словам врача, в данном случае «человек не помнит, о чём говорили вчера, но хорошо помнит, что было год или полгода назад».

Также на russian.rt.com «Продукция на экспорт»: Мантуров назвал ожидаемый объём производства в России вакцин от коронавируса в 2022 году

COVID-19 и вакцинация от гриппа

Между тем медики придерживаются мнения, что вакцинация от гриппа не повлияет на количество антител у перенёсших коронавирус. Такую точку зрения, в частности, высказал врач-инфекционист Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

«Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя — активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа», — цитирует ТАСС Коновалова.

По его словам, вакцинироваться можно в течение всего сезона. Вместе с тем в очереди на прививку необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены, отметил эксперт.

Российско-израильская рабочая группа

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут рабочую группу по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба российского ведомства. Глава ведомства Анна Попова провела переговоры с израильской делегацией о взаимодействии по борьбе с инфекционными болезнями, включая коронавирус.

Стороны обменялись данными по эпидемиологической ситуации в странах и сведениями о циркулирующих штаммах SARS-CoV-2. Участники встречи также обсудили вопросы вакцинации от COVID-19.

«Сторонами отмечено, что только вакцинация может остановить пандемию, предотвратить тяжёлое течение болезни и спасти жизни. Именно благодаря масштабной вакцинации Израилю удалось избежать локдауна во время четвёртой волны подъёма заболеваемости (в стране привито почти 70% всего населения)», — говорится в сообщении ведомства.

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