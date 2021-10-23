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За сутки скончались 1075 человек: в России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19

23 октября 2021, 11:55  •  112 • В России
В России обновились максимальные показатели по числу новых случаев COVID-19 и количеству летальных исходов с начала пандемии — 37 678 и 1075 соответственно. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (7803), Санкт-Петербурге (3360) и Московской области (2783). Накануне Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса, отметив, что в условиях подъёма заболеваемости россиянам как старшего возраста, так и молодёжи «критически важно защитить себя».
 
РИА Новости © Павел Бедняков
 

Число зафиксированных в России случаев коронавируса за сутки достигло 37 678 — это новый максимальный показатель с начала пандемии.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (7803), Санкт-Петербурге (3360) и Московской области (2783). 

За это время полностью выздоровели 26 077 человек, 1075 пациентов скончались — число также стало рекордным за всё время подсчёта.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 8 205 983. С начала пандемии в России выздоровели 7 143 137 пациентов, умерли 229 528 человек.

Накануне Минздрав России разрешил для населения одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Спутник V». В ведомстве пояснили, что исследование взаимодействия «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа показало отсутствие снижения иммуногенности обоих вакцин.

«При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо», — пояснили в Минздраве.

Там подчеркнули, что в условиях подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией и гриппом россиянам как старшего возраста, так и молодёжи, «критически важно защитить себя».

  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Жители России могут бесплатно сделать прививку одной из зарегистрированных в стране вакцин — «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказала мнение, что показатели заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, станут более спокойными к концу 2021 года. Ранее она отмечала, что для замедления распространения вируса необходимо активно вакцинироваться и тщательно соблюдать меры безопасности.

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — приводит её слова РИА Новости.

В свою очередь руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил накануне, что в Московском регионе зарегистрировали единичные случаи заболевания разновидностью штамма «дельта» коронавируса AY.4.2.

«Этот вариант отличается несколькими заменами, в том числе двумя ключевыми мутациями в гене спайкового белка — Y145H и A222V», — рассказал он агентству ТАСС.

Специалист уточнил, что вакцинированные россияне защищены от этого варианта вируса так же, как и от исходного штамма «дельта».

Вместе с тем заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила ранее, что в столице есть достаточный запас коечного фонда для больных с COVID-19, чтобы оказать помощь всем нуждающимся в ней. Заммэра подчеркнула, что за прошедшее с начала пандемии время в городе были созданы «все необходимые мощности». 

«У нас только резервных, вновь созданных мощностей для борьбы с коронавирусом 11 тысяч коек. Сегодня 80% всех коечных мощностей, которые работают на ковид, — это временные мощности», — отметила Ракова.

Это, по её словам, позволяет не отвлекать базовые стационары от оказания соматической, плановой и экстренной медицинской помощи. 

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни с сохранением заработной платы. При этом субъекты России имеют полномочия самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения, исходя из текущей эпидемиологической обстановки.

В частности, в Москве режим нерабочих дней продлится с 28 октября по 7 ноября включительно. В городе на это время приостанавливается работа непродовольственных магазинов, кинотеатров, спортзалов, кафе и ресторанов, оказание госуслуг в центрах «Мои документы». Как отмечали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, нерабочие дни необходимы, чтобы прервать цепочку заражения коронавирусом.

Меры против COVID-19 в регионах

Власти Забайкальского края приняли решение с понедельника, 25 октября, ввести QR-коды для посещения досуговых заведений. Мера будет действовать в музеях, гостиницах, салонах красоты, учреждениях социального обслуживания и здравоохранения. Кроме того, для невакцинированных жителей старше 65 лет в регионе вводится обязательная самоизоляция.

В Адыгее с понедельника, 25 октября, введут QR-коды для посещения развлекательных учреждений, спортзалов и салонов красоты.

  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Аналогичное решение приняло руководство Камчатского края и Рязанской области — QR-коды для посещения общественных мест в регионе начнут действовать с 30 октября.

Между тем власти Воронежской области сообщили, что в регионе режим нерабочих дней будет действовать с 25 октября по 7 ноября.

В Саратовской области такой режим продлится с 27 октября по 7 ноября.

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