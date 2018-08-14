За сутки боевики убили трех сирийских солдат

Жителям Алеппо за сутки переданы 650 продовольственных наборов. Однако при обстреле погибли военные армии САР.

О том, что три сирийских солдата погибли, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков. Он также уточнил, что еще восемь человек были ранены при обстреле боевиками.

Вообще, за прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы в десятках населенных пунктах от Икко и Хамрата до Латакии и Нового Алеппо.

Тем не менее гуманитарная работа продолжается. По словам Цыганкова, за минувшие сутки была проведена акция в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор. Там местным жителям передали 650 продовольственных наборов общим весом почти в три тонны.

Помимо того, специалисты провели ревизию медикаментов в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что мирным жителям было выдано детское питание, витамины, антибиотики и перевязочный материал.