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За сутки боевики убили трех сирийских солдат
14 августа 2018, 09:39 • 21 • В мире
Жителям Алеппо за сутки переданы 650 продовольственных наборов. Однако при обстреле погибли военные армии САР.
О том, что три сирийских солдата погибли, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков. Он также уточнил, что еще восемь человек были ранены при обстреле боевиками.
Вообще, за прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы в десятках населенных пунктах от Икко и Хамрата до Латакии и Нового Алеппо.
Тем не менее гуманитарная работа продолжается. По словам Цыганкова, за минувшие сутки была проведена акция в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор. Там местным жителям передали 650 продовольственных наборов общим весом почти в три тонны.
Помимо того, специалисты провели ревизию медикаментов в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что мирным жителям было выдано детское питание, витамины, антибиотики и перевязочный материал.
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