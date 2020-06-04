За страхование и портовые услуги: СМИ сообщили о готовящихся новых санкциях США против «Северного потока — 2»

В США готовят план по расширению санкций в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на проект документа, разработанный сенаторами из Республиканской и Демократической партий. Согласно законодательной инициативе, теперь ограничения затронут компании, предоставляющие свои услуги в сфере оборудования и страхования тем, кто каким-либо образом участвует в строительстве трубопровода. Также санкции затронут порты, которые дадут возможность пришвартоваться судам, задействованным в реализации проекта.

Американские конгрессмены готовят законопроект, в котором предусмотрено расширение санкций в отношении трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

Как говорится в материале, теперь ограничительные меры станут применяться к компаниям, предоставляющими «услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования» работающим над трубопроводам судам, а также к предприятиям, предоставляющим услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования на корабли. Кроме того, санкции будут грозить портам, которые примут у себя участвующие в строительстве газопровода суда.

Таким образом, ограничения будут направлены против российских трубоукладчиков «Фортуна» и «Академик Черский».

По словам одного из авторов инициативы, сенатора-республиканца от штата Техас Теда Круза, любой, кто участвует в реализации проекта компании-оператора Nord Stream 2 AG должен будет понимать, что «столкнётся с серьёзными и немедленными американскими санкциями». В то же время сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин заявила, что Россия при помощи «Северного потока — 2» будет иметь возможность «использовать в своих интересах страны-союзники США». Также она полагает, что проект «угрожает энергетической независимости Украины и Европы».

Отмечается, что документ может войти в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA) 2021 года.

Капитолий, Вашингтон

Reuters

© Erin Scott

В конце мая посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести очередные санкции против «Северного потока — 2». Дипломат также призвал Германию «прекратить подкармливать чудовище», говоря о России. Обратим внимание, что заявление Гренелла относительно строительства магистрального трубопровода из РФ в Германию стало последним для американского дипломата на посту посла США в ФРГ — 2 июня он ушёл в отставку.

В ответ на это пресс-секретарь немецкого министра экономики и энергетики Петера Альтмайера указал, что сейчас не подходящее время «для наращивания эскалации и угроз введения новых экстратерриториальных и противоречащих международному праву санкций».

«Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата», — указали в компании Nord Stream 2 AG.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что планы достроить газопровод «Северный поток — 2» не изменились.

«Конечно, вызывает сожаление, что в Вашингтоне доминируют политики, чей стиль — не развитие взаимовыгодного международного сотрудничества в энергетической сфере, а использование энергетического фактора для продолжения антироссийской и, по сути, антиевропейской политики. Потому что речь идёт о европейских энергетических проектах», — отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Позднее посол России в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Вашингтону не удастся каким-либо образом остановить реализацию этого энергетического проекта.

«Если жёстко, кратко — нет», — пояснил он.

В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на новый финансовый год, в рамках которого предусматривались санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб газопровода, свернула работу, заявив, что не планирует возвращаться к постройке этой магистрали.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

«Турецкий поток» проходит по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции, его суммарная мощность составляет 31,5 млрд кубометров в год. 8 января в Стамбуле лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии провели церемонию запуска трубопровода.