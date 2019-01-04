За стену и против Мюллера: что известно о кандидате Трампа на должность генпрокурора

Американский лидер Дональд Трамп внёс в сенат кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора США. Юрист возглавлял Минюст при президенте Джордже Буше — старшем. В то время он показал себя как жёсткий борец с нелегальной миграцией: при нём началась реализация плана по усилению безопасности на границе США и Мексики, была построена стальная ограда на некоторых участках. В последнее время Барр поддерживал ряд кадровых решений Трампа и критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Эксперты отмечают, что сенат, скорее всего, одобрит кандидатуру Барра.

Президент США Дональд Трамп официально внёс в сенат кандидатуру Уильяма Барра на пост главы Министерства юстиции. Соответствующий документ был направлен в конгресс, и теперь кандидатуру Барра должен утвердить сначала юридический комитет (заседания состоятся 15 и 16 января), а затем и полный состав сената.

О намерении выдвинуть на пост генпрокурора 68-летнего юриста Трамп заявил ещё в начале декабря 2018 года. Тогда глава государства выразил уверенность, что возглавлявший Минюст при администрации Джорджа Буша — старшего в 1991—1993 годах Барр отлично справится с возложенными на него обязанностями.

По словам Трампа, Уильям Барр — один из самых уважаемых юристов в США, который обладает авторитетом среди как республиканцев, так и демократов.

В настоящее время обязанности генпрокурора США временно исполняет Мэттью Уитакер, назначенный на этот пост 7 ноября после отставки Джеффа Сешнса.

Американские СМИ отмечают, что республиканец Барр является практически идеальным кандидатом на пост генпрокурора для 45-го президента США. Во-первых, этот традиционный консерватор занимает жёсткую позицию по иммиграционным вопросам. Во-вторых, он открыто критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года.

При этом журналисты напоминают, что в одном из своих интервью в 1992 году Барр, будучи генпрокурором, критиковал идею строительства стены на американо-мексиканской границе, которую выдвигал соперник Буша-старшего на республиканских праймериз и идеолог правой фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен.

«Думаю, это перебор — установить барьер с одного края границы до другого. По правде говоря, проблема нелегальной иммиграции... фактически ограничена крупными мегаполисами. Нелегальные иммигранты не пересекают пустыню и не проходят сотни миль до ближайшего города. Они обычно используют конкретные маршруты», — заявил Барр в эфире PBS.

Он добавил, что речь идёт о 200-мильном участке границы (при общей протяжённости почти 2000 миль — порядка 3200 км), а около половины нелегальных иммигрантов проникают в США через 14-мильный отрезок границы к югу от Сан-Диего.

В пресс-службе Минюста США отказались комментировать это заявление Барра 26-летней давности, однако отметили, что в тот же период генпрокурор в интервью газете San Diego Union-Tribune сказал, что барьер вдоль границы может быть «очень эффективным в противодействии проникающим в страну наркотикам и нелегальным иностранцам».

Проблема строительства фундаментального заграждения на границе с Мексикой сейчас является ключевой для Дональда Трампа. Ради решения этого вопроса глава государства пошёл на частичную остановку работы правительства. Исполнительная и законодательная ветви власти не могут согласовать бюджет, поэтому в стране был объявлен шатдаун.

При этом Трамп не исключил, что шатдаун может продлиться «долгое время». По его словам, он готов сохранять действие этого режима до тех пор, пока не получит должного финансирования стены на южной границе США.

Однако не менее принципиальную позицию по этому вопросу занимают демократы, заявляя, что стена не решит существующих проблем. Они отказываются выделять на неё средства. В пятницу, 4 января, нижняя палата конгресса, большинство в которой после промежуточных выборов перешло к Демократической партии, приняла новый проект бюджета, не предусматривающий финансирование строительства стены.

После этого глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что его партия не поддержит эти акты.

Прежние достижения

При президенте Буше-старшем одним из первых действий Барра во главе Минюста стал перевод 300 агентов ФБР с контрразведывательной работы на решение проблем бандитизма. Тогда The New York Times назвала этот ход «самым большим перераспределением личного состава в истории бюро».

Издание Vox отмечает, что, будучи генпрокурором, в начале 1990-х Барр агрессивно продвигал стратегию «закон и порядок» как в вопросах уличной преступности, так и в части, касающейся иммиграции.

Именно при нём началась реализация плана по усилению пограничной безопасности в районе Сан-Диего и Тихуаны, одной из составляющих которого было строительство стальной ограды. Это положило начало практике сооружения физических барьеров на границе США и Мексики.

Барр также боролся с преступной деятельностью нелегальных мигрантов, однако после ухода с поста в 1993-м заявил, что его попытки перестроить ведомство не увенчались успехом.

Кроме того, стоит отметить, что иммиграционные указы Трампа, запрещающие въезд в Соединённые Штаты гражданам ряда стран, а также намерение удерживать прибывающих к южным границам США мигрантов в Мексике основываются на документе, известном как Кеннебанкпортский указ. Этот закон, принятый Бушем-старшим после вооружённого переворота 1991 года на Гаити и массового бегства местных жителей на север, предписывал американским военным возвращать непосредственно на Гаити всех перехваченных беженцев, даже если они хотели получить политическое убежище. Позднее легальность этого указа оспаривалась в суде, однако в итоге он был признан законным.

Мигрант возле стены на границе США и Мексики

Reuters

© Leah Millis

«Изменить баланс в элитах»

Барр публично поддерживал призыв Трампа провести тщательное расследование в отношении бывшего госсекретаря и кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

«Нет ничего плохого в том, что президент призывает к расследованию. Хотя оно не должно быть запущено просто потому, что этого хочет президент. Главный вопрос заключается в том, заслуживает ли вопрос расследования», — заявил он The New York Times.

Вместе с тем Барр отметил, что видит в расследовании урановой сделки больше оснований, чем в истории вокруг предполагаемого «сговора» между командой Трампа и Россией. Юрист также поддерживал решение президента уволить Салли Йейтс с поста и. о. генпрокурора в январе 2017 года и отправить в отставку главу ФБР Джеймса Коми в мае 2017-го.

Барр критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера за несбалансированность его команды. По его мнению неприемлемо, что члены команды Мюллера ранее вносили пожертвования в пользу кандидатов от Демпартии.

Также в июне 2018-го Барр направил заместителю генпрокурора Роду Розенстайну 19-страничный меморандум, в котором отметил, что подход Мюллера к вопросу возможного воспрепятствования правосудию со стороны Трампа «фатально ошибочен».

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН доктора экономических наук Владимира Васильева, сенат, скорее всего, поддержит кандидатуру Барра, поскольку он известен своим опытом и консерватизмом. Это особенно ценно для стабилизации действующей администрации Белого дома после ухода в отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

«Наличие людей с опытом и знаниями, которые работали в прошлых администрациях, будет приветствоваться. Многие высказывали опасения, что Трамп будет набирать молодых и неопытных, но преданных ему лично, и это будет ослаблять основы государственного управления», — отметил эксперт.

При этом собеседник RT отметил, что Уильям Барр может рассматриваться рядом политических сил как фигура, которая может взять под контроль работу комиссии Мюллера и даже сыграть роль в её закрытии.

«На сегодняшний день палата представителей будет вести беспощадную борьбу и за паралич деятельности администрации Трампа, и, возможно, за его удаление от власти. Если и возникнут проблемы, то они будут связаны не с самим Барром, а с общей конфигурацией политических сил», — добавил Васильев.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также констатировал, что в американских элитах нет консенсуса касательно Трампа и его команды.

«Задача Трампа — медленно, под лупой, нерадикальными шагами изменить баланс в элитах в свою сторону, залатать все дыры, закрыть все возможности для того, чтобы его могли убрать. Главное — это удержаться на первом сроке, ну и, конечно, создать предпосылки для второго срока», — отметил эксперт.