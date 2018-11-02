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За стеной из леса: ОНФ разработал федеральный закон о расширении площади «зелёных щитов»

02 ноября 2018, 10:24  •  67 • В России
Общероссийский народный фронт разработал поправки к федеральному закону о «зелёном щите», которые предполагают расширение лесопарковых зон вокруг городов. В ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение Госдумы, сообщили RT в ОНФ. Также инициатива предусматривает штрафы за нарушение режима природопользования в подобных зонах. Для юридических лиц размер взыскания, согласно предложению авторов поправок, будет достигать 500 тыс. рублей.
 
РИА Новости © Юрий Кавер
 

770 тыс. га «щитов»

Эксперты Общероссийского народного фронта подготовили поправки к федеральному закону о «зелёном щите», которые позволят расширять границы уже созданных лесопарковых зон. Об этом RT рассказали в пресс-службе ОНФ.

«Зелёный щит» представляет собой зону с ограниченным режимом природопользования или иной хозяйственной деятельности. В состав «щита» могут входить леса, парки, водоохранные зоны, водоёмы, скверы и другие экологически эффективные территории. В январе 2017 года вступил в силу закон о создании таких территорий вокруг городов по всей стране.

  • © Владимир Федоренко / РИА Новости

Сейчас вблизи российских городов уже создано 34 «зелёных щита». Их общая площадь составляет порядка 770 тыс. га, что в три раза больше площади Москвы вместе с территориями Новой Москвы и Зеленоградского автономного округа, рассказывают в ОНФ.

При этом общественники отмечают, что в некоторых регионах их размеры слишком малы, чтобы улучшать экологию, а в действующем законе не прописана возможность их расширять.

Согласно поправке, процедура увеличения «зелёного щита» будет выглядеть так же, как и его создание: НКО, органы государственной власти или местного самоуправления должны обратиться с соответствующим ходатайством в общественную палату региона, на территории которого планируется создание лесопаркового зелёного пояса. В течение 180 дней после дня принятия решения о его создании уполномоченные органы государственной власти субъекта устанавливают его границы.

Член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев, сообщил RT, что соответствующий документ разработан и в ближайшее время будет внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

«В майском указе президента большое внимание уделяется формированию комфортной городской среды со значительным улучшением экологической обстановки во всех городах. Мы будем добиваться, чтобы в ближайшее время «зелёные щиты» возникли во всех наших 85 регионах; в тех городах, где их площадь не отвечает природоохранной задаче, она будет увеличена», — сказал он.

Кроме того, инициатива усилит ответственность за нарушения в границах «зелёных щитов». К ним относятся, например, вырубка деревьев, застройка водоохранной зоны, постройка любого объекта, оказывающего негативное воздействие на природу. В настоящее время, несмотря на то что «зелёные щиты» могут создаваться на разных экологически эффективных территориях, ответственность за нарушения режима распространяется только на лесной фонд, при этом природные и водные ландшафты, находящиеся в составе лесопарковых поясов, законодательно не защищены.

ОНФ подготовил поправку, согласно которой на нарушителей может быть наложен административный штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 20 до 40 тыс. рублей для должностных лиц, от 250 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Зелёный рейтинг

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Эксперты ОНФ составили рейтинг, в котором оценивалось соотношение площади города с площадью созданных «зелёных щитов», чтобы наглядно показать необходимость расширения границ таких лесопарковых поясов.

«В Кирове размер «зелёного щита» составил 175 тысяч гектаров, что в 10 раз больше площади самого города, в Иркутске и в Иванове площадь лесопаркового зелёного пояса больше площади городов в 7 раз, в Вологде в 6 раз, в Рязани в 3 раза, в Тамбове в 1,5 раза, а в Тюмени и Барнауле площадь «зелёного щита» примерно равна площади города», — отметил Будуев.

В остальных регионах соотношение площади города к размеру «зелёного щита» колеблется от 2 до 100 раз. Например, в Забайкальском крае он равен 22 786 га, что в 2 раза меньше площади Читы, в Кемеровской области — 8463 га (в 3,5 раза меньше площади Кемерова).

  • © Центр защиты леса Иркутской области

Наиболее актуально вопрос расширения территории лесопарковой зоны стоит в Воронежской области. В ОНФ объясняют, что там региональный закон о «зелёном щите» был принят без определения площади. Сегодня его размер составляет 0 га.

Общественники также считают, что площадь «зелёного щита» недостаточна и в Амурской области, где его размер равен 19 гектарам (в 1700 раз меньше площади Благовещенска), а также в Оренбургской области с площадью «зелёного щита» в 167 га (более чем в 500 раз меньше площади Оренбурга).

При этом сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, отмечает, что на сегодняшний день есть регионы, в которых не удалось создать подобные зоны.

«Сейчас уже заканчивается 2018 год, но лишь 34 региона приняли решение о создании «зелёных щитов». Власти ряда регионов задерживают принятие закона о лесопарковых зелёных поясах в своих регионах по разным причинам. Одни считают нецелесообразным создание «зелёного щита», другие указывают на «непреодолимые» разногласия между региональными общественными палатами и законодательными собраниями, третьи говорят об отсутствии финансовых средств на реализацию проекта. Звучат и такие объяснения, как недостаток полномочий у местных органов власти по организации работы с массивами лесного фонда, отсутствие генерального плана города и так далее. Такая ситуация сложилась, например, в Архангельской, Новгородской, Псковской, Тверской и других областях», — говорит она.

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Директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков, отмечает, что «зелёные щиты» необходимы для поступления свежего воздуха в города, поэтому их важно не только создавать, но и расширять.

«Зелёный щит» — это так называемый лесозащитный зелёный пояс, который был придуман в 30-е годы нашими учёными. Они предвосхитили то, что будет большая проблема с массовой застройкой. Город должен быть спланирован так, чтобы свежий воздух мог поступать по радиальным трассам и по зелёным массивам. Сейчас эта система трансформировалась в результате действий молодых активистов, «зелёный щит» сформировался как движение в рамках ОНФ», — говорит он.

  • © Максим Блинов / РИА Новости

В свою очередь, руководитель рабочей группы по проблемам водохозяйственного комплекса и оптимизации использования водных ресурсов при комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Геннадий Илларионов объясняет, что для Благовещенска размер уже имеющегося «зелёного щита» вполне достаточен, ведь в самом городе есть много лесопарковых зон.

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«У нас не было нужды в таких зелёных поясах, так как достаточно много лесопарковых зон внутри самого города. Сейчас создаётся, например, новая набережная, и фактически вся её намывная часть будет парком. У города хорошее экологическое состояние, учитывая, что в нём очень мало производств, которые загрязняют воздух. Кроме того, он ограничен двумя реками, там ничего и не создашь, получается. Я не думаю, что «зелёный щит» у нас больше будет со временем, некуда наращивать. Есть города, для которых это более актуально», — заключил Илларионов. 

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе предусмотрено, что к 2024 году все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов должны быть ликвидированы. Кроме того, должен быть кардинально снижен уровень загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. Качество питьевой воды должно вырасти, а в отношении ключевых водных объектов, включая Байкал и Волгу, будут проведены процедуры экологического оздоровления. Также для сохранения биологического разнообразия будет в том числе создано не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

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