«За спиной японцев всегда будут стоять США»: зачем Токио наращивает военную мощь

Токио продолжит укреплять военный союз с США и совершенствовать вооружённые силы. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В то же время он заявил, что будет стремиться развивать сотрудничество с Пекином. Как полагают эксперты, в политике Японии значительную роль играет территориальный спор с КНР вокруг архипелага Сенкаку. В частности, «китайский фактор» повлиял на недавнее решение Токио потратить $243 млрд на закупку новых вооружений. Политологи отмечают, что Японию поддерживает Вашингтон, который стремится к сдерживанию Китая и России.

В понедельник, 28 января, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте страны, заявил о продолжении курса на укрепление военно-политического союза с Соединёнными Штатами. По его мнению, отношения с США являются основой «обеспечения безопасности Японии».

Абэ добавил, что союз с Вашингтоном сейчас «ещё прочнее, чем прежде», и обладает «большой силой сдерживания». Также он отметил, что правительство уделяет большое внимание развитию сухопутных войск, ВМС и ВВС, а также оборонных возможностей страны в киберпространстве и космосе.

Комментируя политику на китайском направлении, Абэ сообщил, что отношения между Токио и Пекином «в последнее время полностью вернулись в нормальное русло». По его словам, оба государства настроены на переход от соперничества к сотрудничеству.

Между тем Силы самообороны Японии рассматривают КНР как источник военной угрозы. В середине января генерал-майор, командир бригады морской пехоты (МП) Японии Шиничи Аоки заявил, что страна испытывает определённые трудности с защитой граничащих с Китаем юго-западных островов. Именно по этой причине Токио наращивает военную мощь, отметил высокопоставленный офицер. Его заявление приводило американское издание Military Times.

В декабре 2018 года правительство Японии одобрило пакет документов, которые предусматривают приобретение вооружений общей стоимостью $243 млрд в течение ближайших пяти финансовых лет. Обоснование столь масштабной закупки — растущая экономическая и военная конкуренция со стороны Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Патрульный самолёт ВМС Японии Kawasaki P-1

AFP

© Kazuhiro NOGI

В частности, Токио собирается приобрести 147 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, включая 42 самолёта версии B с укороченным взлётом и вертикальной посадкой. Это позволит увеличить число истребительных эскадрилий сил самообороны с 12 до 13 единиц.

Помимо этого, Япония намерена включить в состав ВС беспилотные летательные аппараты различного типа, тяжёлые военно-транспортные вертолёты CH-47JA Chinook (собираются в Японии по лицензии Boeing) и 12 патрульных самолётов Kawasaki P-1. Также азиатская держава вложится в совершенствование орбитальной группировки, системы ПВО-ПРО и других видов вооружений.

Как отмечает Military Times, военно-политическое руководство Японии обеспокоено «экспансией» Китая в АТР, ростом числа полётов боевой авиации и походов кораблей ВМС КНР. Военная активность Китая, как полагают в Токио, представляет угрозу безопасности морских коммуникаций в Тихом океане.

Территориальный спор

В беседе с RT старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков отметил, что в Японии действительно широко распространены страхи, связанные с «китайской угрозой». По его словам, Токио воспринимает КНР как геополитического противника.

Свадьба закончилась трагедией: 15 человек погибло из-за обрушения стены отеля в Перу «Дело не только в памяти о частых кровопролитных войнах, хотя и это имеет немалое значение. Токио не желает усиления Китая по вполне объективным причинам. В частности, из-за территориального спора, причём не менее принципиального, чем ситуация вокруг Южных Курил», — подчеркнул Кузьминков.

Принадлежность архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), состоящего из восьми островов, — один из наиболее острых вопросов в японско-китайских отношениях. Эти территории, расположенные в Восточно-Китайском море, примерно в 250 км от Окинавы, находятся под контролем Японии. По мнению Кузьминкова, именно этот архипелаг и призвал защитить командир бригады морской пехоты Японии Шиничи Аоки.

Спор вокруг Сенкаку между Японией и Китаем длится почти полтора века. Противоречия обострились в конце 1970-х из-за того, что в акватории архипелага были обнаружены запасы углеводородов. По оценкам японцев, здесь находится около 700 млн тонн нефти и 200 млрд кубометров газа.

Впрочем, дебаты вокруг принадлежности Сенкаку не помешали Токио и Пекину заключить в 1978 году мирный договор. Обсуждение судьбы архипелага и его природных богатств было отложено. Примечательно, что ещё несколько лет назад три острова (Уоцури, Китако и Минамико) находились в частной собственности японской семьи Курихара. Правительство страны платило за пользование островами арендную плату, но в сентябре 2012 года выкупило их за $26 млн.

Премьер–министр Японии Синдзо Абэ в «милитаристском храме» Ясукуни в Токио

Reuters

© Toru Hanai

В ответ на это 14 сентября 2012 года шесть патрульных кораблей ВМС Китая демонстративно вошли в территориальные воды близ Сенкаку. 30 января 2013 года произошёл ещё один тревожный инцидент. По сообщению Токио, китайский фрегат взял на прицел японское пограничное судно, которое патрулировало акваторию неподалёку от архипелага.

«Национализация спорных островов заметно ухудшила отношения двух стран. Китай считает их своей исконной территорией. Китайцы неоднократно высаживались на Сенкаку и даже вступали в противостояние с местной японской полицией. Токио очень раздражает подобное поведение граждан КНР и регулярные нарушения территориальных вод судами ВМС этого государства», — пояснил Кузьминков.

«Естественный противовес»

Как отмечает Military Times, в 2016 году японские истребители 1168 раз поднимались на сопровождение и перехват иностранных военных воздушных судов, 70% которых принадлежали Китаю. Правда, в 2017 и 2018 годах интенсивность вылетов японских ВВС сократилась.

Военной угрозе со стороны Китая был посвящён вышедший в январе 2019 года доклад военной разведки США. В документе говорится, что модернизация Вооружённых сил КНР может привести к локальному вооружённому конфликту, в том числе из-за стремления Пекина установить контроль над Сенкаку.

«Япония для США — это естественный противовес влиянию России и Китая в АТР. Не случайно Соединённые Штаты сыграли ведущую роль в становлении Сил самообороны Японии, которые, по сути, являются обычной регулярной армией. Причём делалось это в обход Конституции Японии, которая запрещает ей иметь профессиональные вооружённые силы», — напомнил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Основной закон Японии был принят в 1947 году. Его девятая статья гласит, что «японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров».

Силы самообороны Японии появились в 1954 году. В конце 1970-х их численность достигла 270 тыс. человек. Япония восстановила все три вида вооружённых сил, которые были распущены в 1945 году: Сухопутные войска, Морские силы самообороны и ВВС.

В рейтинге военной мощи Global Firepower Токио занимает восьмую строчку, уступая США, РФ, КНР, Индии, Франции, Великобритании и Южной Корее. Силы самообороны насчитывают 310 тыс. военнослужащих (включая 63 тыс. резервистов), 1,5 тыс. самолётов, 622 вертолёта, 679 танков, около 800 артиллерийских систем и свыше 3 тыс. единиц бронетехники.

В силу своего островного положения Токио уделяет больше внимание развитию флота. По информации Global Firepower, в составе ВМС страны четыре вертолётоносца, порядка 36 эсминцев, часть которых оснащена американской боевой системой ПРО Aegis, которую в России и Китае считают угрозой национальной безопасности. Кроме того, японский флот включает 17 неатомных подводных лодок и 25 минных тральщиков.

Японские и американские боевые корабли отрабатывают взаимодействие в море

© US Navy

«Японский флот, если не учитывать американский, является одним из самых современных в Восточной Азии и в мире. Японские корабли на порядок качественнее китайских, а подлодки отличаются поразительной бесшумностью и способны доставить много неприятностей потенциальному противнику», — подчеркнул Кнутов.

«Баланс сил»

Одним из знаковых событий в истории Сил самообороны Японии эксперты называют создание в апреле 2018-го первой после 1945 года бригады морской пехоты. Численность подразделения составила 2 тыс. человек, но в скором времени она будет доведена до 3 тыс. Содействие процессу формирования бригады МП азиатской державы оказывал Корпус морской пехоты США.

После получения положенной по штату техники подразделение сможет высаживаться на территории неприятеля парашютным способом, десантироваться на бронетранспортёрах и моторных лодках. Пехотинцы будут вооружены различной бронетехникой, 120-мм и 81-мм миномётами и противотанковыми комплексами.

«Появление морской пехоты свидетельствует о готовности Японии проводить экспедиционные операции, пусть и в ограниченном масштабе. Я не сомневаюсь, что в будущем численность морской пехоты и количество возложенных на неё задач будут увеличиваться. У Токио есть все необходимые ресурсы для развития десантных сил», — отметил Кнутов.

Военнослужащие Сил самообороны Японии на параде

Reuters

© Issei Kato

В Китае негативно восприняли развёртывание бригады морской пехоты в составе Сил самообороны Японии. Комментируя это событие, официальное издание ЦК КПК Global Times заподозрило Токио в оправдании «милитаризма, в отношении которого страны региона должны находиться в состоянии повышенной готовности».

Виктор Кузьминков полагает, что ни Япония, ни Китай не откажутся от наращивания военной мощи. По его словам, не последнюю роль в этом процессе будут играть Соединённые Штаты, которым невыгодно усиление позиций КНР в АТР.

«За спиной японцев всегда будут стоять США. Конечно, американцы не будут отдавать даром своё оружие. Кстати, надёжные ли они союзники для Токио, сказать сложно. Например, по островам Сенкаку американцы придерживаются нейтралитета, хотя для Японии вопрос об их территориальной принадлежности носит принципиальный характер», — сказал Кузьминков.

Юрий Кнутов считает, что нынешняя политика Японии и США направлена на раскол укрепляющегося военно-политического партнёрства России и Китая. Эксперт выразил уверенность в том, что Токио и Вашингтон будут предпринимать максимум усилий, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина.

«С точки зрения Японии и США, усиление Китая и России нарушает сложившийся баланс сил в регионе. По этой причине они очень часто сетуют на военную активность Китая в АТР и на укрепление обороны Курил, которым занята в последние годы Москва. Однако есть один нюанс — этот баланс сил выгоден исключительно Японии и США», — резюмировал Кнутов.