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За спиной у Эрдогана: Что представляет собой турецкая армия

05 марта 2020, 20:35  •  98 • В мире
Вооружённые силы Турции по праву считаются самыми сильными на Ближнем Востоке. Да и в НАТО, если исключить США, их армия — вторая по мощи и возможностям.
Автор:
Цыганов Александр
Турция всегда была и остаётся одним из ключевых элементов всей геополитической архитектуры Ближнего Востока, а то и всего Средиземноморского бассейна. Наблюдатели, правда, не сходятся во мнении, чья армия окажется сильнее в прямом столкновении — Турции или Израиля. Но в основном они сходятся в том, что такое столкновение будет напоминать стычку волка с гиеной — такая же маловероятная, но такая же кровавая, если вдруг случится.
В любом случае турецкая военная мощь достаточно велика, чтобы при выведении Израиля за скобки признавать армию Турции сильнейшей в регионе.

Почему Эрдоган столь самоуверен

Именно поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган так уверенно требовал от Владимира Путина оставить его армию один на один с режимом Башара Асада в Сирии. Ибо несмотря на вполне приличное по меркам Ближнего Востока насыщение качественной боевой техникой и наличие хорошо обученных и накопивших боевой опыт бойцов, Сирийская арабская армия (САА) в прямом столкновении с турецкой вряд ли выстоит. Собственно, уже не выстояла — под Саракибом. И правы нынешние истерящие турецкие политики, когда говорят: "Если бы не русские с их авиацией…".
Впрочем, к делу. Каков же потенциал современной турецкой армии, если, не дай Бог, не сирийцам, а нам случится с ней воевать?
Первое — численность. Её обычно указывают в пределах 350-360 тысяч человек, что, по мнению военных экспертов, даже нормально для страны с населением в более чем 80 млн человек. То есть, по традиционной оценке, мобилизационный потенциал ВС Турции — 8 млн солдат. При этом в войска набирают по призыву с 20 лет, а срок службы составляет от 6 до 12 месяцев. Таким образом, с резервистами первой очереди (т. е. только-только завершившими обязательную службу и остающимися в резерве один год) турецкая армия может выставить в строй более 700 тысяч военнослужащих. Например, по состоянию на 2019 год число таких резервистов составляло около 380 тысяч человек. Отсюда ясно, что с резервом 2-й очереди (до 41 года) ВС Турции уходят минимум к четырём миллионам. А есть ещё и резерв 3-й очереди — до 60 лет.
Численность сухопутных сил — 260 тысяч, флота — 45 тысяч, военно-воздушных сил — 50 тысяч.
В дополнение к этому контингенту за плечами у Эрдогана стоит также весьма развитый и хорошо накачиваемый деньгами военно-промышленный комплекс. Так, по самым свежим данным уважаемого и достаточно объективного рейтинга Global Firepower, Турция с её рейтингом 0,2098 (чем меньше, тем лучше) занимает 11 место среди 138 рассматривавшихся армий мира.
Армия Турции находится на 11 месте рейтинга. Фото: скриншот страницы сайта Global Firepower
При этом военный бюджет составляет 19 млрд долларов, что на ВВП в более чем 700 млрд долларов накладывает не слишком тяжёлый груз — 2,6% в год. Немного просели в сравнении с рейтингом позапрошлого года. Правда, военные эксперты уверены, что турки открывают не все свои расходы на оборону.
Благодаря этому турецкий ВПК в состоянии и обеспечивать техническое обслуживание, ремонт и модернизацию всего того оружия, которое страна закупает за рубежом (кроме наших С-400, и то, похоже, пока), и производить собственные вооружения. В частности, здесь налажено сборочное производство и модернизация американских самолётов F-16.
Про собственные беспилотники весьма высокого качества и боевого потенциала напоминать не будем.
Турецкие беспилотники "Байрактар" стали неожиданным явлением на поле боя. Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress
Сухопутные силы получают несколько видов боевых бронированных машин (ББМ) собственного производства. С учётом, так сказать, технологий германских танков "Леопард" создаётся собственный основной танк "Алтай".
Судостроительная промышленность способна закрыть строительство и ремонт тоннажа в 50 тысяч тонн в год.
Практически полностью освоено производство собственных систем связи, радиолокации, навигации, РЭБ и так далее. Правда, по лицензиям.

Армия и флот

Сухопутные силы сведены в 4 армии, 9 корпусов, 3 механизированные и 2 пехотные дивизии, 39 отдельных бригад. Имеется два полка специального назначения. В состав сухопутных войск входят также три вертолётных полка (прежде всего AH-1 Cobra), самолётные эскадрильи общей численностью 400 машин.
"Леопард-2/2А4" — современные танки немецкого производства. Фото: Philipp Schulze / Globallookpress
На вооружении этого вида вооружённых сил стоят более 3500 танков, более 3000 артиллерийских систем, а также более 10 000 миномётов и 350 единиц РСЗО, 5000 ББМ.
Танки, правда, по большей части (2400 штук) устаревшие — американские М48 и М60. Однако их удачно дополняют тоже старенький, но вполне ого-го, ибо немецкий, "Леопард-1" (400 единиц) и вполне современный "Леопард-2/2А4" (более 300 единиц). При этом активно проводится замена устаревших машин современными.
Впрочем, как показала война в Сирии, турецкие "Леопарды-2" вполне себе активно горят даже не от самых современных противотанковых средств.
На вооружении турецкой армии имеются также оперативно-тактические ракеты — американские ATACMS (72 единицы), собственные J-600T (более 100 единиц).
Очень сильными признаются ВВС Турции в составе 21 эскадрильи боевых машин и 11 эскадрилий вспомогательной авиации — транспорт­ные, учебные и заправочные. Базируются они на 34 аэродромах с искусственной взлётно-посадочной полосой.
Истребители 4-го поколения F-16C. Фото: Airman 1st Class Kyle Cope / Globallookpress
Авиация достаточно современна. Практически наполовину она состоит из истребителей 4-го поколения F-16C и учебных F-16D (более 160 и 40 машин соответственно), остальные — F-4 и F-5 — впрочем, модернизированные. Именно их турки собирались заменить истребителями 5-го поколения F-35А.
В составе ВВС также есть многоцелевые вертолёты Bell Helicopter Textron UH-1H и транспортные Eurocopter AS.532UL.
Зато, по оценке экспертов авторитетного портала militaryarms.ru, турецкая система ПВО — довольно устаревшая, хотя и многочисленная.
Наконец, ВМС Турции считаются тоже одними из самых сильных в регионе. Больших кораблей здесь нет, но зато есть заставляющее себя уважать число фрегатов — 16 единиц — и 9 корветов. Кроме того, 13 (плюс одна) дизель-электрических подводных лодок, снова родом из Германии. Из них восемь — современные, то есть малошумные, качественные, надёжные. А шесть собираются заменить в той же Германии на суперсовременные.
Частично вооружены противокорабельными ракетами.
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Имеются большие флотилия ракетных катеров и минная флотилия, более 70 единиц вспомогательных судов, серьёзная флотская авиация, состоящая из противолодочных самолётов и вертолётов, патрульных и разведывательных самолётов. В общем сложности, утверждают эксперты, турецкий флот превосходит наш Черноморский флот в полтора раза по огневой мощи.
Есть у турок и два отряда морского спецназа — противодиверсионные боевые пловцы и боевые пловцы-диверсанты, бригада морской пехоты.

Общая характеристика

Но вооружение, как известно, — не всё. Большую роль играет также выучка, опыт, боевой дух армии. И с этим, признают специалисты, у турок всё хорошо: жёсткая дисциплина и управляемость по вертикали, обеспеченная к тому же самыми современными видами связи и управления, высокая обученность профессионального личного состава, постоянно проводящаяся боевая и оперативная подготовка. Наконец, хороший боевой опыт, накопленный в боях с курдами как на своей территории, так и в Ираке и Сирии. На фоне уже упомянутой высокой насыщенности вооружённых сил Турции тяжёлой техникой — и при мощной собственной военной промышленности — эта армия ни для кого не будет легко разгрызаемым орешком.
Большую роль в силе армии играет выучка, опыт, боевой дух. Фото: Ma Yan / Globallookpress
И к этому нелишне будет добавить ещё два важных фактора. Первый — БПЛА, как качеством, так и количеством, а также умелым применением сумевшие весьма чувствительно удивить массу военных экспертов в разных странах. Да и наших военных. И второй — наличие в распоряжении турецкой армии дешёвого и хорошо мотивированного "мяса" — сирийских и вообще исламистских боевиков разного пошиба, которых турки беззастенчиво пускают перед собой в бой и в Сирии, и в Ливии.
И это — в традициях Оттоманской Порты. Вспомним: крымские татары, ногайцы, черкесы. Имам Шамиль и Ведено. И снова Ведено. И Шали, и Урус-Мартан, и Сельментаузен. И в XVI-XVIII, и в XIX, и в XX веках Турция с удовольствием и с успехом применяла своих "прокси" в войнах с её (не их) врагами, умело этих прокси вербуя, убеждая, вооружая и направляя в бой. И это тоже — важный военный резерв Турции, с которым нельзя не считаться.

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