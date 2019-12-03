За спасение президента - пирог: Посадивших самолёт Путина в туман наградили вишнёвой выпечкой

Пилотов, посадивших в туман самолёт президента России Владимира Путина, наградили вишнёвым пирогом. Об этом рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова на своей странице в Instagram.

Речь идёт о посадке самолёта президента России в аэропорту Бишкека 28 ноября. В тот день столицу Киргизии накрыло очень густым туманом. Тем не менее экипаж специального лётного отряда "Россия" сумел совершить посадку президентского борта. За героический поступок Управление делами президента подарило пилотам вишнёвый пирог от кремлёвского шефа-кондитера.

"У нас родилась традиция - всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу и просто хорошим людям дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров УДП РФ - вишнёвый пирог от кремлёвского шефа-кондитера", - написала Елена Крылова в соцсети.

Она добавила, что со стороны всё выглядело обыденно, но в этом и есть настоящая заслуга пилотов и показатель их мастерства.