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За спасение президента - пирог: Посадивших самолёт Путина в туман наградили вишнёвой выпечкой
03 декабря 2019, 11:09 • 156 • Политика
Управление делами президента подарило пирог пилотам, посадившим самолёт Путина в Бишкеке в туман. "У нас родилась традиция - все, кто спасает жизни, получают вишнёвый пирог от кремлёвского шефа-кондитера", - рассказала пресс-секретарь Елена Крылова.
Пилотов, посадивших в туман самолёт президента России Владимира Путина, наградили вишнёвым пирогом. Об этом рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова на своей странице в Instagram.
Речь идёт о посадке самолёта президента России в аэропорту Бишкека 28 ноября. В тот день столицу Киргизии накрыло очень густым туманом. Тем не менее экипаж специального лётного отряда "Россия" сумел совершить посадку президентского борта. За героический поступок Управление делами президента подарило пилотам вишнёвый пирог от кремлёвского шефа-кондитера.
Она добавила, что со стороны всё выглядело обыденно, но в этом и есть настоящая заслуга пилотов и показатель их мастерства.
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