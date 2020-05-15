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За соучастие в фейкомётстве поплатятся три русскоязычных канала? Комиссия Думы обратилась в ГП

15 мая 2020, 20:55  •  129 • Политика
Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры по факту распространения антироссийских вбросов. За соучастие в фейкомётстве могут поплатиться три иностранных русскоязычных канала.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России просит Генпрокуратуру принять меры прокурорского реагирования по факту публикации лживых антироссийских материалов изданиями Financial Times и The New York Times.
В комиссии также отметили необходимость разобраться с рядом русскоязычных СМИ, которые ранее называли иноагентами, ретранслировавшими с помощью своих ресурсов эти лживые материалы. Речь идёт о "МБХ медиа", телеканале "Настоящее время" и медиаресурсе "Кавказ. Реалии".
Несколько дней назад в Financial Times и The New York Times появились статьи, в которых приведены собственные "подсчёты" изданий о смертности в Москве. Западные журналисты заявили, что Кремль скрывает истинные масштабы гибели людей от COVID-19. Якобы они на 70% выше, чем в официальной статистике.
Депутаты Госдумы предложили лишить эти две газеты аккредитации и запретить их сотрудникам работать на территории России. В эфире "Соловьёв LIVE" официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что аккредитацию изданиям решено оставить.
В МИД также решили потребовать опровержения, то есть фактически признаться в распространении фейков. Соответствующие письма в редакции Financial Times и The New York Times уже подготовлены. Их передадут через британское и американское посольства в Москве. Российская Федерация готовит документы для отправки представителю ОБСЕ и в секретариат ООН. Таким образом планируется привлечь внимание мировой общественности к информационной войне, которую развернули некоторые западные СМИ против России.

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