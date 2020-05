За соучастие в фейкомётстве поплатятся три русскоязычных канала? Комиссия Думы обратилась в ГП

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России просит Генпрокуратуру принять меры прокурорского реагирования по факту публикации лживых антироссийских материалов изданиями Financial Times и The New York Times.

В комиссии также отметили необходимость разобраться с рядом русскоязычных СМИ, которые ранее называли иноагентами, ретранслировавшими с помощью своих ресурсов эти лживые материалы. Речь идёт о "МБХ медиа", телеканале "Настоящее время" и медиаресурсе "Кавказ. Реалии".

Несколько дней назад в Financial Times и The New York Times появились статьи, в которых приведены собственные "подсчёты" изданий о смертности в Москве. Западные журналисты заявили, что Кремль скрывает истинные масштабы гибели людей от COVID-19. Якобы они на 70% выше, чем в официальной статистике.

Депутаты Госдумы предложили лишить эти две газеты аккредитации и запретить их сотрудникам работать на территории России. В эфире "Соловьёв LIVE" официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что аккредитацию изданиям решено оставить.

В МИД также решили потребовать опровержения, то есть фактически признаться в распространении фейков. Соответствующие письма в редакции Financial Times и The New York Times уже подготовлены. Их передадут через британское и американское посольства в Москве. Российская Федерация готовит документы для отправки представителю ОБСЕ и в секретариат ООН. Таким образом планируется привлечь внимание мировой общественности к информационной войне, которую развернули некоторые западные СМИ против России.