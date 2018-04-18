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«За сотрудничество со спецслужбами Британии Березовский поплатился жизнью»: Генпрокурор Юрий Чайка

18 апреля 2018, 18:39  •  130 • В России

Настоящий разнос госструктурам устроил в среду генпрокурор Юрий Чайка, выступивший с ежегодным докладом в Совете Федерации. Роскомнадзор Чайка обвинил в неспособности блокировать сайты, склоняющие детей к суициду, а Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в неэффективном использовании средств. Генпрокурор также рассказал о коррупции в чиновничьей среде и хищении средств при капремонте и гособоронзаказе. Отдельную часть своего выступления Чайка посвятил международным провокациям в адрес России.

СВОРОВАЛИ НА КАПРЕМОНТЕ И БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ

Каждый пятый дом из запланированных к капремонту в 2017 году не был отремонтирован, сообщил Юрий Чайка. Подрядчиков выбирали с нарушениями, а они в свою очередь не исполняли обязательства по контрактам. По словам Чайки, за последние 5 лет статус аварийных получили 42 тысячи многоквартирных домов, в которых проживает 730 тысяч человек.

- На начало этого года остаток собранных с населения денежных средств составил около 200 миллиардов рублей, из которых десятая часть размещена на счетах региональных операторов без начисления процентов, - сообщил Чайка.

По его словам, случаи воровства народных денег на капремонте выявлены в Москве, Астраханской, Кировской, Ивановской, Липецкой и Тюменской областях.

Прокуроры обнаружили нарушения и при проверке Фонда обязательного медицинского страхования. Фонд заказывал сторонним структурам выполнение работ, которые должен был выполнять самостоятельно, а еще выдавал своим сотрудникам субсидии на покупку жилья. По словам Чайки, виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности и компенсировали причиненный их действиями ущерб.

По словам Чайки, Генпрокуратура предотвратила срыв контракта по запуск космических аппаратов стоимостью 18 миллиардов рублей.

- Также были вскрыты факты хищений бюджетных средств, посягательства на объекты недвижимости и земельные участки, предназначенные для нужд обороны страны. Например, в Приморском крае после прокурорского вмешательства Министерству обороны возвращены неправомерно переданные коммерческой организации 3 гектара земли стоимостью более 100 миллионов рублей, - сообщил Чайка.

По его словам, из Единого государственного реестра юридических лиц исключено больше 530 тысяч фирм-однодневок, исполнявших оборонный заказ.

Чайка также рассказал, что больше 100 тысяч человек были в прошлом году привлечены к дисциплинарной и административной ответственности за нарушения с выплатой зарплат, в том числе за серые схемы выплат.

В 2017 году правоохранители выявили больше 5 тысяч фактов коррупции в крупном и особо крупном размерах со стороны чиновников (по сравнению с 2016 годом рост составил 16%).

- В обществе происходит разрушение стереотипа вседозволенности и безнаказанности нечистых на руку чиновников, - заметил Чайка.

«БЕРЕЗОВСКИЙ НЕ МОГ РАЗДОБЫТЬ ПОЛОНИЙ»

Чайка рассказал, что Россия продолжает расследование убийства Александра Литвиненко (экс-сотрудник ФСБ, эмигрировавший в Лондон) и считает, что британские следователи не хотят сообщать правду о его смерти.

- Установление истины не является их целью. Свое расследование они засекретили. Наши материалы им не нужны - Россия направляла 39 запросов об оказании международно-правовой помощи. Виновные ими были назначены заранее. Однако у организаторов этой провокации не все получилось гладко. Обвинения в адрес россиян Лугового и Ковтуна сфабрикованы абсолютно грубо, - заявил Чайка.

Он заметил, что британцы передали материалы расследования немцам.

- Расследование, которое провели наши немецкие коллеги, а их вряд ли можно заподозрить в необъективности, установило, что полоний (которым был отравлен Литвиненко) находился в Лондоне еще до приезда туда Лугового и Ковтуна. Причем, наибольшая его концентрация обнаружена в офисе Березовского, где Ковтун и Луговой оказались вопреки их планам в результате настойчивого приглашения Бориса Абрамовича, - заметил генпрокурор.

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По словам Чайки, Борис Березовский не был автором сценария убийства Литвиненко, хоть и играл в этой провокации ключевую роль.

- При всех его криминальных талантах достать полоний Березовский не мог просто физически. Не его это уровень. И искусственно создать такой объем доказательств, который создали британские следователи, Березовскому было невозможно. У меня нет сомнений, что Березовский действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними. За что, когда решил вернуться на родину, и поплатился своей жизнью. Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в отношении Литвиненко, выехал за пределы Великобритании, - сказал Чайка.

По его словам, в ближайшие месяцы Генпрокуратура обнародует новые факты, касающиеся убийства Литвиненко.

Чайка также заявил, что абсолютно не доверяет результатам расследования британских властей по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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