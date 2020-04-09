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За снос памятников советским воинам должны ответить: Шойгу обратился к Бастрыкину
09 апреля 2020, 03:35 • 24 • Политика
Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета России с просьбой предусмотреть уголовное наказание в отношении представителей власти зарубежных стран за принятые ими решения о сносе памятников в честь погибших советских воинов.
По словам главы российского оборонного ведомства, в последнее время всё чаще появляется информация о том, как главы некоторых иностранных государств, пытаясь подменить историческую правду, принимают провокационные решения, в том числе и о сносе памятников советским солдатам.
Одним из примеров такой тенденции можно назвать демонтаж памятника Маршалу Советского Союза И.С. Коневу, инициатором которого стал староста района Прага-6.
Напомним, после демонтажа памятника чешские власти теперь не знают, что с ним делать. Скорее всего, его отправят в частное хранилище, а дальше - в Музей памяти XX века, который, правда, ещё не открылся. Но семья Коневых просит вернуть бронзового маршала домой, в Россию.
В разговоре с Царьградом внучка советского маршала Ивана Конева Елена рассказала, как происходил снос памятника её деду в Праге.
"Это решение было принято где-то, наверное, полгода тому назад - уже официальное решение о том, что памятник будет перенесён в другое место. Место не определено было. По чешским законам, этот памятник - собственность района Праги. И решал его судьбу совет этого района Прага-6, который состоит практически из такой партии, которая нас очень не любит. И вот было принято решение, что памятник будет снесён и на его месте будет возведён новый памятник, олицетворяющий освобождение, просто какое-то вот некое освобождение, вроде американцы там будут, и наши там будут, но власовцы - нет, там не собирались ставить памятник никакому Власову", - рассказала Конева.
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