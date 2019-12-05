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За слова в ответе: в ГД готовы поддержать миллионные штрафы для иноСМИ

05 декабря 2019, 05:24  •  91 • Политика
В Госдуме пройдет рассмотрение законопроекта первого зампреда фракции «Единой России» (ЕР) Адальби Шхагошева о штрафах для зарубежных СМИ за нарушения избирательного законодательства РФ. Как сообщили «Известиям» источники в партии, координационный совет ЕР по законотворческой деятельности в нижней палате парламента документ поддержит. Такое же решение готовы принять и другие думские фракции, подтвердили в «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. В партиях объясняют это необходимостью противодействия иностранному вмешательству в дела России.
Как рассказал «Известиям» знакомый с ситуацией источник во фракции «Единой России» в Госдуме, заседание совета по законотворческой деятельности, на котором будет принято решение о поддержке поправок, устанавливающих ответственность для иностранных СМИ, состоится уже 5 декабря.
Ранее «Известия» сообщали о подготовке изменений, которые коснутся статей 3.5 и 5.11 КоАП («Административный штраф» и «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом»), а также закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», в который будет добавлено понятие «иностранные СМИ».
«Предлагается установить повышенные меры ответственности в виде административного штрафа на граждан от 112 тыс. рублей до 170 тыс. рублей; на юридических лиц — от 2,25 млн рублей до 3,38 млн рублей или штраф до 4% от ежегодного оборота иностранного средства массовой информации за предшествующий календарный год, в зависимости от того, что больше», — говорится в тексте законопроекта.
Зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов заявил «Известиям», что его фракция поддержит данный законопроект.
— День тишины должен быть для всех, и закон должен неукоснительно соблюдаться всеми, не только российскими СМИ. Во-вторых, мы против иностранного вмешательства и за защиту суверенитета России, а законопроект как раз об этом, — пояснил парламентарий.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что партия выступает против ограничений для СМИ, однако если речь идет о дне тишины, то он должен быть единым для всех.
— Мы всегда выступали за свободную прессу. Но если речь идет о выборах, то единственные участники в этом процессе — политические партии и избиратели. Единственное нарушение, которое может быть существенным, — это призыв к голосованию в день тишины, и за это действительно наказывать нужно, — заявил «Известиям» либерал-демократ.
При этом он отметил, что его партия ранее вносила законопроект об отмене дня тишины, который в ЛДПР считают «ненужным, так как его всё равно мало кто соблюдает».
Во фракции КПРФ также допускают, что могут поддержать законопроект.
— Мы очень внимательно будем изучать его содержание, ведь дьявол кроется в деталях. Но мы имеем общую позицию: вмешательство в суверенные дела России недопустимо, а государство вправе защищать себя от таких действий. Если законопроект будет соответствовать всем требованиям, мы его поддержим, — заявил «Известиям» член фракции КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
По его словам, если в РФ существует норма, согласно которой нельзя вести агитацию в день тишины, значит, она должна соблюдаться всеми. Есть страны, где такой нормы нет, поэтому там СМИ вправе делать любые публикации и в день голосования, и в день тишины, отметил парламентарий.
17 октября думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ перечислила СМИ, которые могли бы попасть под новые нормы закона за нарушение избирательного законодательства, в том числе и в день тишины. Как сообщил глава комиссии Василий Пискарев, речь идет о материалах «Радио Свобода» и «Голоса Америки», интернет-изданий «Медуза» и «МБХ медиа», телеканала «Настоящее время» и Русской службы BBC. По словам парламентария, комиссия намерена обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру, чтобы там приняли соответствующие меры реагирования.
Сейчас нарушение ст. 5.11 КоАП грозит гражданам штрафом от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, должностным лицам — от 2 тыс. до 3 тыс., а юрлицам — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

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