Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата
Премьер Грузии отправился с официальным визитом на Украину
Посол ФРГ прибыл в МИД РФ
"Ни на йоту не сомневаюсь": Зеленский предсказал свою судьбу в связи с...
Главная / Политика

За сколько Зеленский продал России "Слугу народа": На Украине потребовали отчёта от президента

12 декабря 2019, 12:54  •  24 • Политика
В Верховной раде заинтересовались стоимостью сделки президента Украины Владимира Зеленского с запрещённым российским телеканалом ТНТ.
В Верховной раде потребовали отчёта президента Украины Владимира Зеленского по поводу продажи его сериала "Слуга народа" запрещённому в стране российскому телеканалу ТНТ. С соответствующей инициативой выступил депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко - Алексей Гончаренко.
Он опубликовал фотокопию депутатского запроса к украинскому президенту на своей странице в Facebook. В документе от Зеленского требуют назвать сумму, за которую "Студия Квартал 95" продала права на трансляцию сериала "Слуга народа", в котором украинский лидер исполняет главную роль.
Гончаренко отметил, что ТНТ анонсировал показ "Слуги народа" сразу после саммита "нормандской четвёрки". Украинскому нардепу этот факт показался крайне подозрительным.
Напомним, что до политической карьеры Зеленский работал актёром и комиком. В комедийном сериале "Слуга народа" он исполнил роль честного президента Украины Василия Голобородько. В свою очередь, канал ТНТ был запрещён к трансляции на территории Украины ещё в мае 2018 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
11 декабря 2019, 14:09
"Готовы продлить договор хоть сегодня": Лавров обсудил с Трампом судьбу СНВ-3
11 декабря 2019, 18:39
Путин поручил проработать дополнительные выплаты для ветеранов войны к юбилею Победы
12 декабря 2019, 10:54
Посол ФРГ прибыл в МИД РФ
11 декабря 2019, 14:09
"Дело Горбачёва продолжил Ельцин": Соловьёв прямо заявил об уничтожении страны и сопротивлении русских
11 декабря 2019, 20:39
В Кремле оценили итоги саммита «нормандской четверки» в Париже
11 декабря 2019, 17:24
В Крыму призвали ООН посетить полуостров и спасти свой авторитет
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2019, 04:09
Всё дело в безвизе: В Киеве объяснили, зачем хотят блокировать визиты украинцев в Россию
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже
09 декабря 2019, 22:54
В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского
09 декабря 2019, 11:39
Зеленского вынесли за скобки
08 декабря 2019, 11:24
Киев хочет русский газ? Придётся прийти к "нулевому варианту": Москва расставила точки над сделкой
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
12 декабря 2019, 04:39
Записки киевлянки: В Киеве злятся, если слышат, что на Донбассе в домах тепло и медицина вся бесплатная
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.