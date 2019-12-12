За сколько Зеленский продал России "Слугу народа": На Украине потребовали отчёта от президента

В Верховной раде потребовали отчёта президента Украины Владимира Зеленского по поводу продажи его сериала "Слуга народа" запрещённому в стране российскому телеканалу ТНТ. С соответствующей инициативой выступил депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко - Алексей Гончаренко.

Он опубликовал фотокопию депутатского запроса к украинскому президенту на своей странице в Facebook. В документе от Зеленского требуют назвать сумму, за которую "Студия Квартал 95" продала права на трансляцию сериала "Слуга народа", в котором украинский лидер исполняет главную роль.

Гончаренко отметил, что ТНТ анонсировал показ "Слуги народа" сразу после саммита "нормандской четвёрки". Украинскому нардепу этот факт показался крайне подозрительным.

Напомним, что до политической карьеры Зеленский работал актёром и комиком. В комедийном сериале "Слуга народа" он исполнил роль честного президента Украины Василия Голобородько. В свою очередь, канал ТНТ был запрещён к трансляции на территории Украины ещё в мае 2018 года.