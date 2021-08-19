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За скандалом с русским языком рассмотрели "афганский сценарий". И это "самое мягкое"

19 августа 2021, 14:10  •  131 • Политика
Очередной русофобский конфликт разгорелся в стенах Олий Мажлиса - нижней палаты парламента Республики Узбекистан. В ходе пресс-конференции русофобски настроенный журналист потребовал от депутата Елены Бабенко говорить на узбекском языке, а если она его не знает - нанять переводчика. Однако эксперт за этим очередным языковым скандалом рассмотрел куда большую проблему для бывших советских республик.
Антирусская националистическая карта в постсоветских странах разыгрывается уже три десятилетия, однако в последнее время градус конфликтности значительно повысился. Так, в республиках Средней Азии только в течение последних недель был выявлен целый ряд выпадов в отношении русского населения.
На этот раз конфликт произошёл в парламенте Узбекистана, где во время пресс-конференции была сделана попытка унизить одного из немногочисленных этнически русских депутатов Олий Мажлиса, члена оппозиционной фракции Народно-демократической партии Узбекистана Елену Бабенко. Один из журналистов потребовал у говорившей по-русски народной избранницы приходить с переводчиком, если она не может говорить на узбекском языке.
Нужно отдать должное депутату, она не спасовала и парировала журналистское хамство: "Возможно, вас удивит, но стратегия (обсуждавшаяся на пресс-конференции - прим. Царьграда) изначально разрабатывалась на русском языке", добавив, что "большинство международных документов, которые были использованы в основе этой стратегии, были взяты на русском языке".
Эксперты Царьграда убеждены: русофобские проявления в Средней Азии должны стать предметом тщательного изучения и максимально жёсткого реагирования со стороны Государства Российского. Так, руководитель идеологического отдела Первого русского телеканала Царьград Михаил Тюренков напомнил недавнюю идею заместителя Управляющего делами Московской Патриархии епископа Саввы (Тутунова) о создании должности уполномоченного по правам русских при президенте России.
Русский омбудсмен в тесном взаимодействии с МИД и Россотрудничеством мог бы постоянно мониторить и анализировать ситуацию с проявлениями русофобии во всём мире и оперативно докладывать об этом главе государства,
- полагает Тюренков.
При этом эксперт уверен, что это в интересах не только русского населения бывших советских республик, но и всех их жителей.
Не хочется повторять банальные вещи, но в значительной степени именно русские создали государства Средней Азии с их экономикой, инфраструктурой, медициной, высшим и даже средним образованием, - отметил эксперт. - И нет никаких сомнений, если русские полностью покинут эти земли исторической России, то они очень скоро придут в полное запустение. И велика вероятность, что афганский сценарий окажется для них самым мягким.
Тюренков призвал среднеазиатских русофобов (а вместе с ними - украинских, молдавских, кавказских и прибалтийских) "включить мозги" и осознать, что во все времена сближение с Россией было исключительно благотворным для их народов, центробежные же процессы зачастую приводили к самым настоящим национальным трагедиям, в том числе - к гражданским войнам. При этом Россия никогда не покушалась на этнокультурную и языковую идентичность, напротив, делала всё для развития на своих национальных окраинах культуры (в том числе литературы), науки и образования.
Не рубите русский сук, на котором сидите!
- жёстко завершил глава идеологического отдела "Первого русского".

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