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За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского

25 октября 2021, 09:30  •  39 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва назвала условие для дальнейших контактов по "нормандскому формату"
Ироничное высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по позиции действующей украинской администрации в отношении Минских соглашений в действительности необходимо рассматривать в качестве послания для президента Зеленского. Такое мнение выразил депутат Верховной рады, представитель "Оппозиционной платформы" Вадим Рабинович.
Недавно Лавров высказался о встрече "Нормандской четверки", проведя аналогию с артистами. По мнению главы российской дипломатии, украинская администрация явно не стремится к выполнению достигнутых соглашений, и новые встречи гарантируют появление очередных иллюзий в их соблюдении со стороны Киева. Министр также указал, что и в "известном "Квартале-95" труппа не только выходила на сцену, но и веселила зрителей. Теперь же, полагает глава российского МИД, "публика ожидает выполнения" Минска, передает РИА ФАН.
По словам Рабиновича, министр не просто указал на профессию Зеленского, но и дал понять Киеву, что контакты по "Нормандскому формату" на высших государственных уровнях не исключены, если Украина начнет выполнять достигнутые договоренности, о чем парламентарий от ОПЗЖ написал на своей странице в "Фейсбук".
Ранее Лавров заявил, что актвное склонение со стороны Запада к новому "нормандскому саммиту" вынуждает Москву напомнить коллегам, что украинская сторона не спешит выполнять обещанное. Во время диалога с Меркель и Макроном, который состоялся в начале октября, президент России Владимир Путин объяснил неадекватность подобных инициатив, указав, что Киев не принимает в расчет решения по прошлому саммиту. Лидеры Франции и ФРГ в ответ заявили, что поручат урегулировать вопрос по линии МИД.

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