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За штурм парламента: В Грузии задержан бывший соперник Саакашвили
26 июля 2019, 01:54 • 55 • Политика
Полиция Тбилиси задержала бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, которого также называли вторым по влиянию после Михаила Саакашвили, когда последний был президентом. Теперь бывшему чиновнику вменяют организацию и руководство массовыми беспорядками, охватившими столицу Грузии в конце июня.
Ираклия Окруашвили задержали в Тбилиси в четверг, 25 июля. Ему предъявлено обвинение по ст.225 УК Грузии - организация или руководство массовыми беспорядками, сообщает пресс-служба МВД страны.
По версии следствия, Окруашвили принимал активное участие в митинге 20 июня, который начался во время заседания Межпарламентской ассамблеи Православия после того, как председательствующий на мероприятии депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство оппозиции и вылилось в беспорядки, которые переросли в штурм парламента.
Стоит отметить, что, будучи министром обороны страны, а также генпрокурором в 2004-2006 годах, Окруашвили считался вторым по влиянию после Михаила Саакашвили политиком в стране и соратником последнего.
Но после конфликта с бывшим президентом Грузии Окруашвили покинул страну и получил политическое убежище во Франции. Вернулся он в страну только в 2014 году.
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