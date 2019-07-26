За штурм парламента: В Грузии задержан бывший соперник Саакашвили

Ираклия Окруашвили задержали в Тбилиси в четверг, 25 июля. Ему предъявлено обвинение по ст.225 УК Грузии - организация или руководство массовыми беспорядками, сообщает пресс-служба МВД страны.

По версии следствия, Окруашвили принимал активное участие в митинге 20 июня, который начался во время заседания Межпарламентской ассамблеи Православия после того, как председательствующий на мероприятии депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство оппозиции и вылилось в беспорядки, которые переросли в штурм парламента.

Стоит отметить, что, будучи министром обороны страны, а также генпрокурором в 2004-2006 годах, Окруашвили считался вторым по влиянию после Михаила Саакашвили политиком в стране и соратником последнего.

Но после конфликта с бывшим президентом Грузии Окруашвили покинул страну и получил политическое убежище во Франции. Вернулся он в страну только в 2014 году.