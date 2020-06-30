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За шесть лет гражданской войны на Донбассе с передовой дезертировали то ли 7000, то ли порядка 10 000 украинских военнослужащих

30 июня 2020, 15:00  •  106 • Украина
В украинскую прессу просочились списки дезертиров, составленные в Минобороны Украины. Счёт им, как видно из подзаголовка, давно пошёл на тысячи, но даже не это примечательно – дезертируют, как выясняется, не только солдаты, но даже высшие офицеры. О каком боевом духе можно в таком случае вести речь, очевидно. Но главная интрига не в этом – в «утечке» число дезертиров намного ниже, нежели в официальных сводках Минобороны Украины, обнародованных полтора года назад замминистра Иваном Руснаком.
Итак, на январь 2019 года, по официальной статистике Минобороны Украины, число военнослужащих, дезертировавших из своих подразделений, составляло 9300 – это 4,5 процента от всего войскового состава ВСУ. Правда, в статистику Руснака не попали высшие офицеры, а новые данные их «палят» по-чёрному. В прошлом году дезертировали подполковники Владимир Тищенко, Алексей Подыбайло и Сергей Муха, в позапрошлом – Олег Скульский. Бросили своих солдат на произвол судьбы полковники Денис Рыболовлев и Игорь Поливанов. Да, новые данные – это статистика Военной службы правопорядка МО Украины. Если им верить, всего за шесть лет дезертировали 6929 военных.
Как нам разъяснил на правах анонимности представитель МО Украины, разночтения в статистических данных обусловлены тем, что в службе правопорядка берут на карандаш тех дезертиров, которых удалось отыскать и осудить. А статистика Руснака – это все военнослужащие, самовольно оставившие свои части и подавшиеся в бега. При этом в статистике Руснака действительно отсутствуют высшие офицеры. Их просто туда не включают, чтобы не портить образ украинского военного, сражающегося на передовой.
Но главная интрига состоит в том, что обе приведённые статистики – весьма и весьма условны. Дело в том, что, по данным Генеральной прокуратуры Украины, обнародованным в прошлом году «Немецкой волной», только в 2014-2018 годах следственные органы направили в суд 11 300 обвинительных актов по статье «дезертирство»! Это значит, что реальное число дезертиров может превышать заявленные 7000 чуть ли не вдвое! Получается, что из рядов ВСУ дезертирует примерно каждый десятый солдат и офицер – данные, согласитесь, поистине убийственные.

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