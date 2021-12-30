«За счёт своевременной вакцинации»: оперштаб поручил регионам РФ обеспечить уровень коллективного иммунитета к COVID-19

По итогам последнего в 2021 году заседания правительственного оперштаба по борьбе с распространением коронавируса подготовлен ряд поручений. В частности, главам субъектов РФ предписано создать условия для достижения необходимых показателей коллективного иммунитета посредством вакцинации и ревакцинации. В правительстве также призвали регионы обеспечить готовность медучреждений к работе в условиях возможного увеличения числа больных COVID-19. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета по стране достиг 61,8%, а в некоторых регионах уже превысил 80%.

Главам субъектов Российской Федерации поручено взять под личный контроль и обеспечить достижение необходимого уровня коллективного иммунитета к COVID-19. Это одна из задач, поставленных по итогам заключительного в 2021 году заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. В ходе встречи с докладами выступили вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить... достижение установленных показателей уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции и его поддержание за счёт проведения своевременной вакцинации переболевших и повторной вакцинации иммунизированных», — говорится в списке поручений.

Также в четверг, 30 декабря, Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос на 1,4% и достиг 61,8%. По её словам, среди лидеров по этому показателю Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%).

Приближаются к 80%-ной отметке Республика Тыва (78,1%) и Московская область (77,2%). Коллективный иммунитет на уровне 72% и выше показывают Белгородская, Калининградская, Липецкая, Мурманская, Орловская области и Республика Хакасия. В Москве — 71,4%. Как уточнила Голикова, по состоянию на 30 декабря полностью вакцинированы более 74,5 млн россиян, первый компонент прививки получили около 78,7 млн человек.

По итогам совещания оперштаба главам регионов также поставлена задача принять дополнительные меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19 и снижение заболеваемости, усилить контроль за лицами, которые возвращаются в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Руководителям субъектов РФ также предписано обеспечить готовность медицинских организаций к работе в условиях возможного увеличения числа больных коронавирусом. В частности, следует сформировать резерв коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19, повысить качество и доступность медпомощи для заболевших коронавирусом, «обратив особое внимание на сроки диагностики и начало лечения инфекции», чтобы предотвратить тяжёлые случаи заболевания.

В ходе заседания глава Минздрава заявил, что опыт других государств, столкнувшихся с распространением штамма «омикрон», показывает: инфицированные этим вариантом вируса меньше времени проводят в стационаре, однако за счёт быстрого течения болезни и большого количества пациентов нагрузка на медицинскую систему лавинообразно возрастает.

В связи с этим Мурашко подчеркнул, что на протяжении праздничных дней нужно активно продолжать процесс вакцинации и особенно ревакцинации от COVID-19. «Вакцинация является эффективной защитой как против штамма «дельта», так и против штамма «омикрон». Запасов вакцины в регионах достаточно», — сказал министр.

Также на russian.rt.com Оперштаб заявил о наиболее высоких показателях заболеваемости COVID-19 у пожилых

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что «омикрон» в несколько раз заразнее других штаммов SARS-CoV-2.

«Передача «омикрона» идёт гораздо быстрее... сокращается инкубационный период: максимальный остаётся 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день», — пояснила Попова.

Вместе с тем она также подчеркнула, что российские препараты эффективны для формирования защиты против нового штамма, поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации.

Ранее Попова рассказала, что в России выявлено уже 103 случая инфицирования «омикроном», все очаги локализованы. При этом она высказала мнение, что распространение нового штамма в России неизбежно из-за количества контактов.

Эффективность «Спутника»

30 декабря Владимир Путин провёл встречу с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который заявил, что «Спутник V» показывает результаты «как лучшая вакцина в мире». По его словам, недавно опубликованные в Венгрии данные показывают, что люди, привитые отечественным препаратом, в 130 раз лучше защищены от летальных исходов при COVID-19, чем невакцинированные. Этот показатель «в разы лучше», чем у других исследованных вакцин.

Он добавил, что как «Спутник V», так и «Спутник Лайт» хорошо проявляют себя при использовании в качестве бустерной инъекции для других препаратов, в частности, повышая эффективность американских РНК-вакцин, имеющих короткое время действия.

«Также очень важно, что, по последним данным, «Спутник» хорошо работает с «омикроном» и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины, а «Спутник Лайт» резко повышает эту защиту, поэтому действительно мы считаем, что «Спутник» — это в том числе самая эффективная в мире вакцина для борьбы с «омикроном», — пояснил глава РФПИ.

Владимир Путин и Кирилл Дмитриев

kremlin.ru

Статистика по COVID-19

В России за минувшие сутки было выявлено 21 073 новых случая заболевания коронавирусом, при этом полностью выздоровели 43 004 человека, 926 пациентов скончались. Максимальное число новых случаев зафиксировано в Москве (2661), Санкт-Петербурге (1532) и Московской области (977).

Общее число зарегистрированных в стране эпизодов COVID-19 достигло 10 479 344. С начала пандемии в России вылечились 9 423 227 человек, умерли 307 948 пациентов.

Также 30 декабря стало известно, что Минздрав выдал регистрационное удостоверение препарату «КОВИД-глобулин», созданному на основе плазмы крови людей, перенёсших коронавирус. Его эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус была подтверждена в ходе клинических испытаний, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что у семи из десяти пациентов, получавших «КОВИД-глобулин» в составе комплексной терапии, снижался риск перехода болезни в более тяжёлую форму. Наибольшую эффективность препарат показал при использовании на ранних стадиях заболевания.

«Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошёл две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка компании «Нацимбио» значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная — вакцина и пассивная — иммуноглобулин», — заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

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Вопрос продления школьных каникул

На фоне ситуации с распространением коронавируса в пресс-службе Министерства просвещения сообщили, что ведомство не планирует изменять сроки новогодних каникул. Там отметили, что в российских школах не зафиксировано острых вспышек заболевания COVID-19, требующих принятия мер на федеральном уровне.

«Конкретные решения по каникулярному времени принимаются регионами самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации на местах. При этом министерство находится в постоянном контакте и продолжит контроль и совместную работу с регионами, с органами здравоохранения и с депутатским корпусом», — приводит ТАСС текст сообщения.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила продлить новогодние каникулы в школах до 16 января, чтобы не допустить нарушения образовательного процесса. 24 декабря глава Минпросвещения Сергей Кравцов отмечал, что продление сроков новогодних каникул не обсуждается, но призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период праздников, чтобы не допустить ухудшения эпидситуации.