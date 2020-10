За счет чего IT на Украине обогнал пшеницу • 52 • Украина В последние годы заметно выросло число украинских компаний, которые успешно работают в сфере информационных технологий (IT). В 2019 году экспорт украинского IT вырос на 30% и составил $4,17 млрд, сообщается в отчете платежного баланса Нацбанка. Продажа IT–продуктов за границу принесла больше, чем выручка от экспорта пшеницы, которая в прошлом году для Украины составила $3,65 млрд. Не только «плугатари з плугами йдуть» Украина традиционно аграрная страна: весь ее фольклор (если не считать лихих или печальных казаков) опирается на сельский труд и образ жизни. Эта страна стала одним из крупнейших мировых экспортеров зерна, подсолнечного масла и меда. По примерным оценкам, в сфере информационных технологий работают не менее 160 тыс человек. Сумма уплаченных в госбюджет Украины налогов и сборов IT-отраслью тоже увеличилась, и составила 16,7 млрд грн (1 гривна = 2,8 рубля) – треть от трат Украины на сферу образования в 2019 году. О качестве подготовки кадров для отрасли в какой-то мере можно судить по результатам только что прошедшей 61-й Международной математической олимпиады школьников. Команда Беларуси заняла 45 место, Украина – как и год назад, 11-е место, Россия вторая, уступив китайцам. Большинство украинских IT-специалистов работают по контрактной модели – они зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей (по-украински – ФОП), и в качестве налога платят 5% от своего дохода. Ведение их бухгалтерии, учет больничных и прочих социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством, берет на себя фирма-куратор. Почти все украинские IT-компании работают на иностранных заказчиков, то есть зависят от них. Это гарантирует хороший по украинским меркам заработок. Программисты и тестировщики среднего звена получают в среднем $2 тыс, причем зарплата привязана к доллару, и с падением курса гривны только растет. Пандемия этого года ударила по всем европейским странам, нанесла урон экономике. Соответственно, свернулись многие проекты, над которыми работали украинские IT-шники. Повезло тем, кто работает на шведов – эти обошлись минимальными потерями. Но другие специалисты, которые рассчитывали на повышение должности и зарплаты, теперь ищут новую работу и начинают карьеру сначала. Труднее стало найти вариант с отъездом на интеллектуальные заработки за границу. Зарезать свою курочку Налоговая вольница компьютерщиков не дает покоя некоторым депутатам, которые мечтают этих «умников» прижать и изменить систему налогообложения: власти предлагают перевести всех специалистов в штат и обложить компании налогом с оборота, который вырастет до 7% к 2024 году. Помимо этого, компании будут обязаны платить единый социальный взнос с двух минимальных зарплат и военный сбор в размере 1,5%. Пока инициатива не набрала большинства в парламенте. Поскольку IT-отрасль оказалась курочкой, несущей в бюджет золотые яйца, Украина решила заманить к себе еще и иностранных специалистов. Представители власти не подумали, что экономическому росту способствует стабильная налоговая среда, не предполагающая резкие и неожиданные изменения, которые являются хронической болезнью украинской экономики. Медом не заманишь В марте 2020 года кабинет министров с подачи Министерства цифровой трансформации принял программу упрощенной иммиграции в Украину 5 тыс IT-специалистов из-за рубежа. Теперь зарубежные специалисты смогут получить разрешение на постоянное место жительства. Им не нужно получать ежегодное разрешение для применения труда иностранцев. Квоты выделены на пять регионов: Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепропетр. Трудоустройство иностранных специалистов будет происходить на тех же условиях, что и для жителей Украины, иностранцы не будут привязаны к каким-то срокам пребывания в стране, и к конкретному месту работы или должности. Однако для приезжающих иностранцев оговорен ряд традиционно-бюрократических требований. Они должны подтвердить документами: диплом, пять лет руководящего опыта для менеджера, семь лет – для программиста, согласие на регистрацию от владельца съемной квартиры. Хотя в IT – как комментируют практики – уровень квалификации не всегда зависит от лет опыта и наличия диплома, а реальная жизнь показывает: редкий одессит или киевлянин зарегистрирует у себя квартиранта-иностранца. Процесс оформления сейчас может продолжаться до года со дня подачи заявления. Год прожить без зарплаты человеку, приехавшему в чужую страну трудно, если жить и работать легально. Кроме того, 5 тыс работников не смогут закрыть потребность рынка: ежегодно украинские университеты выпускают около 15 тысяч потенциальных работников, а в украинских IT-компаниях открывается около 40 тысяч позиций. Поэтому высказывается мнение, квоту для иммигрантов необходимо увеличить, теперешняя погоды не сделает. Другие комментаторы считают, что основной целью государства должны стать вложения в обучение студентов и в развитие отечественных университетов, а не в привлечение иностранных специалистов. Тем более с украинскими компаниями уже сотрудничают специалисты из Сербии, Индии, Испании, Канады и других стран. Этих медом не заманишь, они вряд ли переедут сюда. Картошка на сале Последние события в Беларуси, которая гордится своей компьютерной отраслью, заставили говорить о массовом отъезде IT-шников из этой страны – из-за внезапных отключений интернета и сбоев в работе банковской системы. Тихо упоминают о белорусском офисе «Яндекса», одни сотрудники которого стали работать за городом, а другие вообще быстро уехали в Россию. В верхней части списка стран наиболее удобных и с лучшими условиям для переезда белорусов были Эстония, Латвия, Германия и США, но и Украина рассчитывает перехватить кого-то из этих кадров. Тех, для кого привлекательной является схема работы с ФОП и нынешними 5% налога. Для кого-то немалую роль в таком выборе играет ментальное сходство народов, язык и достаточно большое украинское IT-сообщество. Но и в России существуют все эти факторы, а поле деятельности гораздо шире. По мнению специалистов, офисы компаний должны располагаться или там, где есть клиенты и управленческая команда, или там, где лучшие условия инкорпорации или безопасности. В этом контексте Украине действительно нечего особо предложить, в том числе и белорусам. Масштаб имеет значение Крупных заказов от отечественных госструктур и корпораций практически нет. Вот случайная выборка последних недель с сайта госзакупок Украины по запросу «программирование, программное обеспечение»: Центр реинтеграции бездомных граждан (стоимость услуг – 5 600 грн), Кораблестроительный университет (10 000 грн), Градостроительный кадастр Николаевской области (199 500 грн). За программное обеспечение к метеорологческому датчику дальности видимости и прозрачности атмосферы академический Институт физики полупроводников готов заплатить 63 тыс грн. Все прочие закупки касаются разработки и сопровождения сайтов школ и больниц, использования уже существующих компьютерных систем. Мягко говоря, все это – не высший пилотаж программирования, и вряд ли решение таких задач привлечет опытных специалистов, готовых рискнуть, меняя страну проживания, на неустойчивую и небогатую Украину. Для сравнения, несколько объявлений о конкурсах (с одной первой страницы сайта) на разработку программного обеспечения с портала госзакупок РФ. Программный комплекс «Безопасный город» за 690 млн руб заказала Центральная база МЧС, Минтранс хочет получить программные комплексы, реализующие технологии распознавания образцов (компьютерного зрения) за 50 млн руб, Сбербанк разместил две заявки – на 202 млн и 41 млн руб. Возможно, для кого-то из потенциальных иммигрантов разница в масштабах проектов будет иметь значение.

