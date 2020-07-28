За сбычу мечт: как правильно загадывать желания • 78 • Аналитика © Каропрокат (2020) Сегодня один из самых необычных праздников — День загадывания желаний. О том, почему отправлять запросы во Вселенную стоит даже прагматикам, что такое "золотая минута суток" и какие фильмы о сбывшихся мечтах посмотреть, — в материале РИА Новости. Полезно даже скептикам "Удача, по сути, совершенно слепа. Но человек отказывается верить в то, что ее расположения нельзя добиться. Вот с давних пор и задабривает Фортуну: жертвоприношением, молитвами, киданием монетки. Однако загадывать желания все равно очень полезно, даже тем, кто совсем не верит в мистику: ведь так мы формулируем свою мечту, нащупываем ее", — говорит руководитель Творческого объединения психологов Виктория Дубинская. Таким образом, добавляет она, происходит переход в намерение, а его, в свою очередь, можно разбить уже на выполнимые задачи, чтобы небольшими шажками двигаться к цели. Но сначала нужно понять, чего действительно хочется, а это не всегда так просто. "Представьте, будто желаемое с вами уже случилось. Например, вы мечтаете, чтобы закончилась стройка во дворе. Опишите, как вы себя чувствуете, когда все сбылось: вам хорошо или же вы скучаете по тому, что было раньше? Знаете, бывает, так привыкнешь к шуму отбойного молотка, что без него и жизнь не мила", — приводит пример астролог и автор телеграм-канала "Ретроградный Меркурий" Ольга Осипова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вероника Маринковиќ (@v.magnifique) 2 Сен 2019 в 8:26 PDT Как отправить запрос во Вселенную Чтобы настроиться, можно вспомнить примерно семь случаев, когда очень повезло, советует интегративный психолог Милана Кузьмина. Она рекомендует действовать по "квадранту законченного действия". Сначала — вербализация идеи, и здесь есть несколько правил. Во-первых, как отмечает Валерий Синельников в бестселлере "Сила намерения", текст пишется в настоящем времени и изъявительном наклонении. Никакого "я хочу получить повышение на работе", а "мне предложили место начальника отдела". Во-вторых, "Вселенная любит краткость и конкретику, — указывает Кузьмина. — Если цель расплывчата, может в итоге получиться не совсем то, что нужно". И добавляет: "Если люди жаждут денег, всегда прошу указать, на что они их собираются потратить, ведь это только средство для осуществления настоящей мечты". В-третьих, подчеркивает она, высшие силы не слышат частицы "не", поэтому лучше "я здорова" вместо "я не болею". Итак, допустим "У меня есть дача на Черном море". Этап второй — наполнение эмоциями, представление в деталях: "Это двухэтажный домик с апельсиновым садом". Можно нарисовать картинку, поставить на свой стол флакончик с цитрусовым маслом. Потом — само действие: поиск объявлений о продаже, разговоры со знакомыми, не продает ли кто участок. После этого нужно на какое-то время забыть о своем желании, отпустить его. Наконец, важно распознать четвертую стадию — присвоение результата: раздается звонок и вам предлагают работу в Сочи, но вы отказываетесь. Хотя это и был тот шанс пожить у моря. "Иногда мы не понимаем, что нам это дается, и проходим мимо, не замечая знаков судьбы", — подчеркивает Кузьмина. "Также при формировании желания самое важное — внутренняя вера, — продолжает она. — Все получаешь, когда действительно убежден в том, что этого достоин. Поэтому часто у людей мне приходится работать с негативными установками, которые тянутся из детства". "Я самая обаятельная и привлекательная" Красивые картинки, которые совпадают с тем, что хочется, можно создать самим или вырезать из журналов. Затем — перенести их на лист ватмана или специальную пробковую доску, разделив на несколько секторов: здоровье, любовь, карьера, семья и так далее. В книге "Сила подсознания" Джо Диспенза советует не просто в деталях представлять будущее событие, но и погружаться в эмоцию, которую оно вызывает, пока тело не поверит, что все происходит на самом деле. При этом, указывает он, "детали самого исполнения оставьте непредсказуемому квантовому полю". Например, если хочется поехать в Париж, думайте именно о поездке — не стоит мечтать, как получить на работе премию на путешествие. Может подвернуться командировка или придет приглашение от школьного друга или родственника, который там давно живет, — судьба гораздо изобретательнее, чем многие думают. © Фото : Мосфильм (1985) Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Другой известный прием — способ аффирмаций, который практиковала еще героиня фильма "Самая обаятельная и привлекательная" с подачи продвинутой подружки Сусанны: твердить себе почаще позитивные установки. Реснички и божьи коровки Эти "ритуалы" на исполнение желания известны почти всем еще с детства. Во-первых, большой удачей считается случайно оказаться между двумя людьми с одинаковыми именами — надо быстрее проговорить то, что хочется, про себя. Хорошо знают и другую "методику": сдуть с пальца случайно выпавшую ресничку, но с обязательным условием — вырывать ее нельзя, она должна оказаться на щеке сама собой. Другой добрый знак — встретить божью коровку, которой нужно нашептать целое заклинание-стихотворение, или увидеть в небе падающую звезду. © Фото : Pixabay/RonBerg Божьи коровки Однако самой известной традицией остается задувание свечей на именинном торте — главное, чтобы погасли все. Истоки этого ритуала — у древних греков и римлян, которые разжигали благовония, чтобы задобрить богов, утверждает искусствовед Штефан Хайденрайх в книге "День рождения. Как случилось, что мы чествуем самих себя". О магии времени Важно не только грамотно составлять запросы высшим силам, но и отправлять их в правильное время. Помимо дня рождения, Нового года и Дня загадывания желаний, когда и так принято верить в чудеса, хорошим периодом считаются новолуние, полнолуние и затмение. Кроме того, каждый день открывается "золотая минута" — момент в течение суток, когда настоящая дата совпадает с текущим временем. Так, 15 июня это волшебное мгновение приходится на 15:06, а 10 марта — на 10:03. Загадывая желание с 25 по 31 число, следует поменять местами день и месяц: так, 28 июля "золотая минута" наступила в 07:28, а завтра, соответственно, на минуту позже. Эксперт: США делают мир все более опасным Про места силы © РИА Новости / Евгений Биятов Девушка на станции "Площадь Революции" Московского метрополитена В каждом городе всегда есть места, где можно загадать желание. Как правило, они находятся в центре и их довольно легко опознать: натертые до блеска руками прохожих скульптуры, полные монеток фонтаны, увешанные ленточками деревья, исписанные пожеланиями стены. Одни считают это просто туристической забавой, другие же уверены: места "намоленные", услышавшие много чужих просьб и благодарностей за их исполнение, не должны подвести. В Москве, например, магическими называют "Нулевой километр" около Красной площади, все четыре памятника пограничнику и собаке на площади Революции, которые благоволят студентам и учащимся, и загадочные камни в овраге в парке в Коломенском, куда приходят те, кто хочет решить проблемы в личной жизни. © РИА Новости / Вадим Жернов Памятник чижику-пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге В Петербурге за "сбычей мечт" в основном приходят к скульптурам чижику-пыжику, Остапу Бендеру, грифонам напротив Академии художеств. Три хороших фильма об исполнении желаний "Некоторые сами не знают, чего пожелать", — усмехается герой Гари Олдмана из фильма-притчи "Трасса 60"Он — современный джин, возможно, уж очень чудаковатый, но совсем не глупый, а его подопечный — "золотой мальчик", у которого по жизни и так уже есть почти все. Однако молодому человеку, конечно, нужно больше, поэтому ради мечты он отправляется в долгое автомобильное путешествие. Лента, которая наверняка понравится поклонникам "Назад в будущее": тот же сценарист (Боб Гейл), плюс на экране — и Майкл Джей Фокс, и Кристофер Ллойд. © Fireworks Entertainment (2001) Кадр из фильма "Трасса 60" В комедии "Ослепленный желаниями" неудачник-программист продает душу силам зла за возможность семь раз исполнить любую мечту. Знакомый со времен "Фауста" сюжет, перенесенный в наше время, обрастает неожиданными поворотами. Дьявол (Элизабет Херли) на самом деле — женщина, причем невероятно красивая и хитрая. И каждую грезу простодушного парня она превращает в ад, потому что он забывает указать при новом "заказе" какую-то важную деталь. © 20th Century Fox Film Corporation (2000) Кадр из фильма "Ослепленный желаниями" В советской ленте "Влюблен по собственному желанию", отмеченной на Берлинском кинофестивале, обошлось без магии: библиотекарь Наташа сумела добиться ответного чувства от героя Олега Янковского с помощью модной тогда техники самовнушения. Ведь для того, чтобы изменить свою жизнь, необязательно ждать феи с волшебной палочкой: порой достаточно запастись терпением — и чего-то действительно сильно захотеть. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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