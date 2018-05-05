За санкционку будут штрафовать

О том, что вопреки контрсанкциям в страну поступают (и практически свободно продаются) контрабандные продукты из Евросоюза, «КП» писала не раз. Переупакованный сыр из Германии мы однажды обнаружили в магазине в здании... Госдумы. Жаловались на проблему и фермеры - санкционка подрывает отечественное сельское хозяйство. И вообще странно получилось: запрет на ввоз есть, а наказание за его нарушение - нет…

Похоже, нас услышали. Правительство России внесло в парламент законопроект, по которому за оборот санкционки будут бить рублем!

Согласно документу под оборотом понимают перевозку запрещенных продуктов по России, перегрузку, хранение, переупаковку, дробление партий, переработку, использование для производственных нужд. Исключение одно - если продукт закуплен и ввезен для личных нужд. В других случаях - штраф. Для физлиц - от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч. Для юрлиц - от 70 до 100 тысяч рублей. И еще - товар конфискуют.

- Это решение давно напрашивалось! - обрадовался новости глава Союза сыроваров России, фермер Олег Сирота. - У нас прилавки заполнены контрабандой, конкурировать с которой трудно: европейские фермеры получают такие субсидии, которые позволяют им сильно удешевить свою продукцию, и это удар под дых нашей рождающейся отрасли. Продажа только санкционного сыра приносит контрабандистам миллиардные прибыли. Они идут мимо кассы - без налогов и пошлин. Штрафов здесь мало - пора вводить уголовную ответственность, как в Евросоюзе. Попробуйте привезти в ту же Германию центнер российского сыра - вас за это ждет тюрьма, так они защищают свой рынок. А почему у нас за это ничего нет?