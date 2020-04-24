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За санкции не торгуемся, снять не умоляем: Российские дипломаты заявили об украинском кощунстве с COVID-19
24 апреля 2020, 14:10 • 151 • Политика
Российское постпредство раскритиковало кощунственность позиции Украины, которая ранее отказалась поддержать резолюцию России об ослаблении односторонних санкций, осложняющих общую борьбу с пандемией COVID-19. Наши дипломаты подчеркнули также, что за антироссийские санкции мы не торгуемся и снять их никого не умоляем.
Напомним, ранее Украина, а также Великобритания, США и Грузия отказались поддержать российскую резолюцию, предложенную Генассамблее ООН. Документ касался ослабления односторонних санкций, осложняющих общую борьбу с пандемией COVID-19.
В российском посольстве позицию Киева раскритиковали и посчитали кощунственной.
"Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении наших дипломатов.
Они отметили также, что реализация предложенных положений резолюции как раз дала бы возможность выиграть "многим потенциальным жертвам пандемии". И прежде всего - инфицированным в развивающихся странах, которые, как отмечают в постпредстве России, находятся в "уязвимом положении".
Российские дипломаты также напомнили своим украинским коллегам, что "призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией", как раз и касался именно развивающихся стран. И немного поддели Киев, отметив, что украинским коллегам до этих стран, "по-видимому, нет дела".
"Нашим украинским коллегам пришёлся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны "государства-агрессора", - отмечают российские дипломаты, напоминая о том, что под "государством-агрессором" в Киеве как раз воспринимают нашу страну. Причём делают это вопреки и здравому смыслу, и фактам.
Уточнили дипломаты и то, что призыв России не касается односторонних рестрикций против нашей страны. Подчёркивается, что за антироссийские санкции мы не торгуемся и снять их никого не умоляем.
"За антироссийские санкции просим наших коллег не беспокоиться, - отмечается в сообщении. - Напоминаем: мы не обсуждаем введенные против нас незаконные рестрикции, ни с кем не торгуемся и никого не умоляем их снять".
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