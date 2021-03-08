За русский язык вступились… в ЕС: Украинскому министру устроили исторический ликбез

За русский язык вступились… в ЕС. Украинскому министру внутренних дел Арсену Авакову, который назвал русский "степным наречием", устроили исторический ликбез. Норвежский журналист напомнил, что украинский язык формировался на базе польского.

Журналист из Норвегии Бьёрн Нистад обрушился с критикой на руководителя МВД Украины Арсена Авакова, который ранее нелицеприятно высказался о русском языке.

Последний посетил передачу "В гостях у Дмитрия Гордона". В беседе с украинским журналистом он назвал русский язык "степным наречием". По его мнению, его стоит именовать "слобожанским".

Нистад в своём материале, который опубликовала газета Resett, осудил Авакова за его слова. Он заметил, что после майдана и воссоединения Крыма с РФ вся культурная сфера на Украине начала перестраиваться, новой основой послужило противопоставление всему русскому.

Журналист также добавил, что украинский язык формировался на базе польского, в том числе посредством большого количества заимствований.