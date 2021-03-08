|
За русский язык вступились… в ЕС: Украинскому министру устроили исторический ликбез
08 марта 2021, 22:50 • 49 • Политика
За русский язык вступились… в ЕС. Украинскому министру внутренних дел Арсену Авакову, который назвал русский "степным наречием", устроили исторический ликбез. Норвежский журналист напомнил, что украинский язык формировался на базе польского.
Журналист из Норвегии Бьёрн Нистад обрушился с критикой на руководителя МВД Украины Арсена Авакова, который ранее нелицеприятно высказался о русском языке.
Последний посетил передачу "В гостях у Дмитрия Гордона". В беседе с украинским журналистом он назвал русский язык "степным наречием". По его мнению, его стоит именовать "слобожанским".
Нистад в своём материале, который опубликовала газета Resett, осудил Авакова за его слова. Он заметил, что после майдана и воссоединения Крыма с РФ вся культурная сфера на Украине начала перестраиваться, новой основой послужило противопоставление всему русскому.
Журналист также добавил, что украинский язык формировался на базе польского, в том числе посредством большого количества заимствований.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 марта 2021, 05:30
|
06 марта 2021, 23:10
|
04 марта 2021, 00:35
|
05 марта 2021, 00:25
|
02 марта 2021, 03:40
|
02 марта 2021, 21:05
|
06 марта 2021, 00:15