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За русский язык вступились… в ЕС: Украинскому министру устроили исторический ликбез

08 марта 2021, 22:50  •  49 • Политика
За русский язык вступились… в ЕС. Украинскому министру внутренних дел Арсену Авакову, который назвал русский "степным наречием", устроили исторический ликбез. Норвежский журналист напомнил, что украинский язык формировался на базе польского.
Журналист из Норвегии Бьёрн Нистад обрушился с критикой на руководителя МВД Украины Арсена Авакова, который ранее нелицеприятно высказался о русском языке.
Последний посетил передачу "В гостях у Дмитрия Гордона". В беседе с украинским журналистом он назвал русский язык "степным наречием". По его мнению, его стоит именовать "слобожанским".
Нистад в своём материале, который опубликовала газета Resett, осудил Авакова за его слова. Он заметил, что после майдана и воссоединения Крыма с РФ вся культурная сфера на Украине начала перестраиваться, новой основой послужило противопоставление всему русскому.
Журналист также добавил, что украинский язык формировался на базе польского, в том числе посредством большого количества заимствований.

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