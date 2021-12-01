За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту

Украинский министр иностранных дел дошёл до того, что позволил себе пригрозить президенту, причём другой страны. Он заявил, что если лидер Белоруссии Лукашенко действительно признает Крым русским, то Украина будет действовать "по полной программе".

В Киеве оценили заявление Александра Лукашенко о намерении признать республику Крым частью России и посетить полуостров. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который в эти дни находится в Риге, на встрече глав МИД стран НАТО, что Украина будет оценивать действия президента Белоруссии, а не его слова, но если Минск действительно признает Крым русским, то Украина будет вынуждена ответить "по полной программе". Слова Кулебы цитирует агентство "Укринформ".

"Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесёт непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе", - высказался министр.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также заметил, что в вопросах, касающихся Крыма, Киев не "позволяет себе воздержания".

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении посетить Крым. Он отметил, что у него уже имеется соответствующая договорённость с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко добавил, что его визит в Крым, особенно в компании Путина, сам по себе является признанием принадлежности полуострова России. Поездка состоится, когда у главы России появится возможность для совместного визита, уточнил белорусский лидер.

Если президент уже туда (в Крым. - Ред.) приехал… с президентом России. Слушайте, какие ещё могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят,

- сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.