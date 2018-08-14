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За рождение детей добавят денег и снизят ипотеку

14 августа 2018, 17:39  •  89 • В России

Месяц назад Владимир Путин обсуждал с правительством меры, необходимые для роста демографии Дальнего Востока. Как и любое заседание с участием президента, эта встреча вылилась в поручения кабинету министров. Дмитрий Медведев до 10 сентября обязан представить предложения по увеличению численности населения самого восточного региона страны.

Правительство должно посчитать сколько будет стоить бюджету увеличение государственных инвестиций в демографические мероприятия до уровня не менее 5,5 процента. То есть Россия готова вкладывать в Дальний Восток - от инфраструктуры "дальневосточного гектара" до субсидирования авиабилетов - еще больше, но надо понять - сколько конкретно.

Правительству поручено продлить еще на десять лет действие механизма выравнивания тарифов на электричество, чтобы дальневосточные счетчики электроэнергии добрались наконец до среднероссийского уровня. Поручено отрегулировать так же цены на газ и воду для новых проектов на Дальнем Востоке.

Стимулировать притока населения на Дальний Восток предполагается с помощью "увеличения размера финансовой помощи работодателям, участвующим в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов", увеличения размеров подъёмных, выплачиваемых участникам госпрограмм по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. А рождаемость в регионе будут увеличивать в том числе за счет повышения размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделения средств семьям при рождении второго ребенка и

применения пониженной ставки ипотеки для семей с детьми.

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