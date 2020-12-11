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За рост цен на продукты взялась Генпрокуратура: Приказано действовать решительно и принципиально

11 декабря 2020, 21:00  •  282 • Политика
Генпрокуратура поручила проверить обоснованность роста цен на продукты во всех регионах России. При выявлении нарушений прокурорам приказано действовать решительно и принципиально.
Во всех регионах России пройдёт прокурорская проверка роста цен на базовые продукты питания в преддверии Нового года. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Двумя днями ранее на проблему указал президент России Владимир Путин. Он публично возмутился сильным подорожанием продуктов, которое невозможно объяснить одной лишь пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. А день назад эту же проблему поднял премьер-министр России Михаил Мишустин. Он дал чиновникам время до понедельника на решение вопроса.
По информации Генпрокуратуры, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное - на 23,8%, мука - на 12,9%, хлеб - на 6,3%. Это данные только за январь-ноябрь этого года. В декабре рост цен на продукты ещё продолжается.
С учётом этого прокурорам субъектов поручено … активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования, - гласит сообщение Генпрокуратуры.
Добавляется, что при выявлении нарушений прокурорам приказано действовать решительно и принципиально. Также им дано задание жёстко пресекать картельные сговоры.
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