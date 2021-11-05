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За российский газ Майя Санду благодарит США

05 ноября 2021, 03:25  •  48 • Украина
Премьер-министр теперь уверяет – Россия выдвигала политические условия
С 1 ноября начались поставки российского газа в Молдавию по соглашению, согласно которому предыдущий пятилетний контракт между «Газпромом» и Moldovagaz продлён ещё на пять лет. Октябрь выдался тяжёлым месяцем для Кишинёва – в отсутствии контракта с Россией Молдавии пришлось докупать недостающие объёмы газа в Польше по рыночной цене, и просить взаймы у Украины. Переговоры в России шли с трудом, однако всё закончилось хорошо, и президент Молдавии Майя Санду обратилась со словами благодарности за благополучный исход переговоров к… Соединённым Штатам.
«Спасибо Соединённым Штатам за то, что были с нами во время газового кризиса. Мы поддерживали тесный контакт с нашими американскими партнёрами и надеемся, что вместе будем работать над повышением устойчивости нашего энергетического сектора. Спасибо за вашу поддержку»,
– цитирует президентскую благодарность tvrmoldova.md.
Ещё Санду поблагодарила Румынию (за готовность помочь в случае чего), Украину (за газ взаймы) и Польшу (за продажу газа по спекулятивной цене, которую в Кишинёве до сих пор не рискуют озвучить). Поблагодарить Россию за терпение во время переговоров, когда молдавская сторона отказывалась признавать свой многомиллионный долг за использованный российский газ, Майя Санду забыла.
Чем дальше от окончания переговоров по газу, тем больше всплывает «подробностей». Так премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призналась в интервью румынскому телеканалу, что «Газпром» выдвигал «определённые политические условия», именно поэтому переговоры шли так долго и стороны не могли прийти к согласию – представители Молдовы стойко отвергали все политические требования.
«У нас были очень непростые переговоры с «Газпромом». Мы были очень тверды во время переговоров, особенно в отношении неприятия политических условий. Молдавские представители объявили, что будут поддерживать дискуссии только в экономической и торговой сферах, но во время переговоров появились политические условия»,
– заявила Гаврилица.
Однако на вопрос, какие это были условия, отвечать отказалась.
Удивительно, но участвующий непосредственно в переговорах с «Газпромом» министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну утверждал, что российская сторона не выдвигала никаких политических условий. Об этом же ранее говорила и Майя Санду. Но, видимо, нужно говорить Западу то, что хочет слышать Запад. Оттого-то «в товарищах согласья нет».
Соб. корр. ФСК

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