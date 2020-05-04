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За резню в Одессе отвечать России? МИД Украины обвинили в лицемерии и искажении правды
04 мая 2020, 11:10 • 95 • Политика
МИД Украины обвинили в лицемерии и искажении правды из-за абсурдного обвинения в адрес Москвы. По мнению Киева, за резню в Одессе должна отвечать Россия.
Украинская сторона обвинила Россию в нежелании и незаинтересованности в установлении "объективной картины гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года". С таким заявлением выступил МИД Украины по случаю шестой годовщины трагических событий.
Российский сенатор Алексей Пушков в свою очередь прокомментировал абсурдное обвинение Киева.
"Клуб лицемеров!" - написал он на своей странице в Twitter, напомнив, что Россия - это единственная страна, которая осудила резню на всех международных площадках.
"Не там ищут. Виновных надо искать среди авторов расстрела на майдане и в киевских кабинетах времён Порошенко", - подчеркнул он.
Также его позицию поддержал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Он отметил, что после таких обвинений руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку из-за "провокационного и манипулятивного" заявления.
"Через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил "искренние соболезнования семьям всех погибших" 2 мая 2014 года в Одессе и призвал (…), чтобы Украина была землей "не раздора, а братства", МИД Украины выразил свое соболезнование по поводу "лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти", - заявил Медведчук.
Он отметил, что такое заявление МИД Украины является "демонстративным игнорированием позиции главы государства".
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